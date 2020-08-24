Bonservisi İtalya Ligi takımlarından Roma'da olan milli futbolcumuz Mert Çetin, kiralık olarak takımdan ayrıldı.
Roma Kulübü, 23 yaşındaki savunma oyuncumuz Mert Çetin'in Hellas Verona'da kiralık olarak forma giyeceğini duyurdu.
Ayrıca Roma, Mert Çetin'in satın alma opsiyonunun Hellas Verona'da olduğunu açıkladı.
Bu transferin ardından Koray Günter ile Mert Çetin, yanı takımda forma giyecek.
Roma Kulübü, 23 yaşındaki savunma oyuncumuz Mert Çetin'in Hellas Verona'da kiralık olarak forma giyeceğini duyurdu.
Ayrıca Roma, Mert Çetin'in satın alma opsiyonunun Hellas Verona'da olduğunu açıkladı.
Bu transferin ardından Koray Günter ile Mert Çetin, yanı takımda forma giyecek.