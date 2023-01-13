Mert Çetin, Adana Demirspor'da

Adana Demirspor, İtalya Serie A'da kiralık olarak Lecce forması giyen ve bonservisi Hellas Verona'da olan Mert Çetin'i transfer etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Mert Çetin, Adana Demirspor'da
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13 Ocak 2023 17:49
Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, İtalya Serie A'da kiralık olarak Lecce forması giyen ve bonservisi Hellas Verona'da olan Mert Çetin'i kadrosuna kattı.

Adana Demirspor ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzalayan milli futbolcunun satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Türkiye'ye gelecek olan 26 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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