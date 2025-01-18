Mert Aydın'dan Solskjaer değerlendirmesi: Bizim için çok Norveçli!

Milliyet yazarı Mert Aydın, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Talihin bir cilvesi Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ın başına geldiğinde yine sezon ortasıydı. Yerine geldiği hoca, yine şimdi aynı şehri paylaşacağı Jose Mourinho'ydu.
United kariyerine fırtına gibi başlamış ve ilk 9 maçında Ferguson'ın bile erişemediği 25 puanı yakalamıştı. Ancak, yine bir benzerlik Giovanni van Bronckhorst'un hızlı Beşiktaş başlangıcı gibi yapay bir umut oluşturmuştu taraftar üzerinde.
Unutulmaz Paris Saint Germain zaferinin ardından gelen kontrat ve sezonun kalanında yaşamın gerçekleriyle karşılaşma... Son 10 maçta alınan iki galibiyet ile Şampiyonlar Ligi trenini kaçırması.
Solskjaer'in kariyerine genel olarak baktığımızda işin Norveç tarafında çok büyük başarı var. Molde ile kazandığı şampiyonlukların dışında Avrupa'da da bu çapta bir kulüp için iyi sonuçlar elde ettiğini söyleyebiliriz.
YÖNETİM DE KONUŞULMALI
İşin Ada tarafındaysa staj sayabileceğimiz ve küme düşmeyle sonuçlanan bir Cardiff macerası var ilk etapta. United macerasıysa sadece onun üzerinden değil, Ferguson sonrası United Yönetimi'nin genel beceriksizliği üzerinden de konuşulmalı.
Solskjaer'in istediği ve United'ın da gücünün yetebileceği sağ kanat oyuncularını almayan idareciler onun saha içinde istediği yapıyı oluşturmasını da engellemiş oldu.
HIZLI HÜCUMU SEVİYOR
Solskjaer, genelde reaktif oyunu sever. Ama bunu topun arkasına geçip beklemek olarak düşünmeyelim.
Birebir aynı olmasa bile Klopp'un oyun anlayışı gibi top kapıp hızlı hücuma çıkmak, hücum kanatlarının sık sık içeri katetmesi, kenar beklerinin aktif olarak önde olması önemli özellikleri oyununun.
Genelde tek santrforla ama arkasında da ona yakın bir 10 numara ile oynamayı seviyor.
Solskjaer sakin bir adam. Bizim için çok Norveçli ve hatta İngilizler için bile çok Norveçli. Kaosun her zaman başrolü oynadığı Süper Lig'de sakin kalması büyük başarı olur. Ama diğer yandan şikayet etmiyor diye de eleştirilebilir. "Hoca dediğin yumruğunu vurmalı" tarzı yorumlara hazırlıklı olmak lazım. Ve de en önemlisi Beşiktaş'ın şu andaki durumunu gözönünde bulundurursak Solskjaer'in hemen bu takımı uçurmasını beklemek büyük haksızlık olur. Ama ben olası bir kaç sonucun ardından "Beşiktaş'ta Sergen sesleri" haberlerini görür gibiyim.
Talihin bir cilvesi Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ın başına geldiğinde yine sezon ortasıydı. Yerine geldiği hoca, yine şimdi aynı şehri paylaşacağı Jose Mourinho'ydu.
United kariyerine fırtına gibi başlamış ve ilk 9 maçında Ferguson'ın bile erişemediği 25 puanı yakalamıştı. Ancak, yine bir benzerlik Giovanni van Bronckhorst'un hızlı Beşiktaş başlangıcı gibi yapay bir umut oluşturmuştu taraftar üzerinde.
Unutulmaz Paris Saint Germain zaferinin ardından gelen kontrat ve sezonun kalanında yaşamın gerçekleriyle karşılaşma... Son 10 maçta alınan iki galibiyet ile Şampiyonlar Ligi trenini kaçırması.
Solskjaer'in kariyerine genel olarak baktığımızda işin Norveç tarafında çok büyük başarı var. Molde ile kazandığı şampiyonlukların dışında Avrupa'da da bu çapta bir kulüp için iyi sonuçlar elde ettiğini söyleyebiliriz.
YÖNETİM DE KONUŞULMALI
İşin Ada tarafındaysa staj sayabileceğimiz ve küme düşmeyle sonuçlanan bir Cardiff macerası var ilk etapta. United macerasıysa sadece onun üzerinden değil, Ferguson sonrası United Yönetimi'nin genel beceriksizliği üzerinden de konuşulmalı.
Solskjaer'in istediği ve United'ın da gücünün yetebileceği sağ kanat oyuncularını almayan idareciler onun saha içinde istediği yapıyı oluşturmasını da engellemiş oldu.
HIZLI HÜCUMU SEVİYOR
Solskjaer, genelde reaktif oyunu sever. Ama bunu topun arkasına geçip beklemek olarak düşünmeyelim.
Birebir aynı olmasa bile Klopp'un oyun anlayışı gibi top kapıp hızlı hücuma çıkmak, hücum kanatlarının sık sık içeri katetmesi, kenar beklerinin aktif olarak önde olması önemli özellikleri oyununun.
Genelde tek santrforla ama arkasında da ona yakın bir 10 numara ile oynamayı seviyor.
Solskjaer sakin bir adam. Bizim için çok Norveçli ve hatta İngilizler için bile çok Norveçli. Kaosun her zaman başrolü oynadığı Süper Lig'de sakin kalması büyük başarı olur. Ama diğer yandan şikayet etmiyor diye de eleştirilebilir. "Hoca dediğin yumruğunu vurmalı" tarzı yorumlara hazırlıklı olmak lazım. Ve de en önemlisi Beşiktaş'ın şu andaki durumunu gözönünde bulundurursak Solskjaer'in hemen bu takımı uçurmasını beklemek büyük haksızlık olur. Ama ben olası bir kaç sonucun ardından "Beşiktaş'ta Sergen sesleri" haberlerini görür gibiyim.