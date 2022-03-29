Mersin Yenişehir, OGM Ormanspor'u farklı geçti!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında OGM Ormanspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 94-63 kazandı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Can Mavisu, Turgut Işık, Anıl Veziroğlu
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 7, Hayes 11, Boner 13, Esra Ural Topuz 6, Nika Baric 8, Feride Şevval Akalan 6, Melis Talay, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 25, Fagbenle 16
OGM Ormanspor: Robinson 8, Sevgi Uzun 11, Mc Cowan 5, Damla Gezgin 6, Lucet 5, Gökşen Fitik 14, Meltem Avcı 12, Nazlı Bircan Gökdemir 2
1. Periyot: 18-13
Devre: 43-31
3. Periyot: 64-45
Mücadeleyi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 94-63 kazandı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Can Mavisu, Turgut Işık, Anıl Veziroğlu
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 7, Hayes 11, Boner 13, Esra Ural Topuz 6, Nika Baric 8, Feride Şevval Akalan 6, Melis Talay, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 25, Fagbenle 16
OGM Ormanspor: Robinson 8, Sevgi Uzun 11, Mc Cowan 5, Damla Gezgin 6, Lucet 5, Gökşen Fitik 14, Meltem Avcı 12, Nazlı Bircan Gökdemir 2
1. Periyot: 18-13
Devre: 43-31
3. Periyot: 64-45