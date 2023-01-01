Mersin Yenişehir, F.Bahçe'nin eski yıldızını aldı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Elizabeth Williams'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mersin Yenişehir, F.Bahçe'nin eski yıldızını aldı
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01 Ocak 2023 20:35
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Elizabeth Williams'ı kadrosuna kattı.

Mersin ekibi, bir dönem Fenerbahçe Alagöz Holding forması da giyen Williams ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ÇBK Mersin'e hoş geldin, Elizabeth Williams." ifadesine yer verildi.

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