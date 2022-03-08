Mersin Yenişehir'den oyuncularına Dünya Kadınlar Günü sürprizi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde oyunculara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sürpriz yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mersin Yenişehir'den oyuncularına Dünya Kadınlar Günü sürprizi
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08 Mart 2022 18:31
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncularına Dünya Kadınlar Günü sürprizi yapıldı.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, kulübün tesislerine gelerek antrenman öncesinde oyuncularla buluştu.

Ökkeş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla oyunculara ve tesisteki kadın çalışanlara çiçek verdi, baklava ikramında bulundu.

Demir, AA muhabirine, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin Mersin'in ve Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek, takımın kente katkısının olduğunu ifade etti.

Takım kaptanı Esra Ural Topuz da böyle anlamlı bir günde unutulmadıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

 

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