Mersin Yenişehir, Bursa'ya evinde şans tanımadı!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta erteleme maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 78-54 kazandı.
Salon: Edip Buran
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör, Uğur Akyıldız
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Zellous 7, Fagbenle 20, Holingsvorth 6, Hayes 25, Feride Şevval Akalan 3, Fatmanur Karakaş 9, Sinem Ataş 3, Anigwe 2, Melis Talay, Yeliz Doğan, Esra Ural Topuz
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 8, Gizem Mürivet Uca 13, Merve Arı, Gonca Karataş 10, Doyle 8, İlemnur Akengin, Duygu Özen 4, İrem Sözen 3, Saranda Daci 2, Ferda Yıldız, Sudenur Bayrak, Macaulay 6
1. Periyot: 24-9
Devre: 37-29
3. Periyot: 62-45
Mücadeleyi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 78-54 kazandı.
Salon: Edip Buran
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör, Uğur Akyıldız
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Zellous 7, Fagbenle 20, Holingsvorth 6, Hayes 25, Feride Şevval Akalan 3, Fatmanur Karakaş 9, Sinem Ataş 3, Anigwe 2, Melis Talay, Yeliz Doğan, Esra Ural Topuz
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 8, Gizem Mürivet Uca 13, Merve Arı, Gonca Karataş 10, Doyle 8, İlemnur Akengin, Duygu Özen 4, İrem Sözen 3, Saranda Daci 2, Ferda Yıldız, Sudenur Bayrak, Macaulay 6
1. Periyot: 24-9
Devre: 37-29
3. Periyot: 62-45