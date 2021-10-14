Mersin Yenişehir Belediyespor, deplasmanda farka koştu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ilk haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, deplasmanda Belarus temsilcisi Horizont'u 78-55 yendi.



C Grubu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 25-24 önde kapatan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, soyunma odasına da 44-28 üstün gitti.



Üçüncü çeyrekte farkı daha da artıran ve son periyoda 71-39 önde giren konuk ekip, salondan 78-55 galip ayrıldı.



ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesporlu Shavonte Sade Zellous, 30 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.





İLGİLİ VİDEO