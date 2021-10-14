Mersin Yenişehir Belediyespor, deplasmanda farka koştu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ilk hafta karşılaşmasında Yenişehir Belediyespor, Horizont'a konuk oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mersin Yenişehir Belediyespor, deplasmanda farka koştu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2021 23:16
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ilk haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, deplasmanda Belarus temsilcisi Horizont'u 78-55 yendi.

C Grubu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 25-24 önde kapatan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, soyunma odasına da 44-28 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı daha da artıran ve son periyoda 71-39 önde giren konuk ekip, salondan 78-55 galip ayrıldı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesporlu Shavonte Sade Zellous, 30 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.