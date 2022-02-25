Mersin Yenişehir Belediyesi Ukraynalı rakibini mağlup etti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Mersin Yenişehir Belediyesi, Ukrayna ekibi BC Prometey'i 86-67 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mersin Yenişehir Belediyesi Ukraynalı rakibini mağlup etti
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25 Şubat 2022 00:21
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Son 8 Turu ilk maçında, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Ukrayna ekibi BC Prometey'i 86-67 yendi.

Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan maçta, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda aldığı galibiyetle evindeki maç öncesi avantaj elde etti.

Mersin temsilcisinde Temi Fagbenle, 18 sayı kaydederek takımın en skorer ismi oldu.

Rövanş maçı ise 2 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

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