Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor maçının hazırlıklarına başladı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off serisinin yarı finalinde OGM Ormanspor ile eşleşen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ilk antrenmanını yaptı.



Kulübün açıklamasına göre Mersin ekibi, 2 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'de sahasında OGM Ormanspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Servet Tazegül Spor Salonu'nda başladı.



Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu yönetimindeki taktik antrenmana tüm oyuncular katıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalaycıoğlu, güçlü bir rakiple oynayacaklarını belirterek, "Pazartesi ve çarşamba günü 2 maç yapacağız. Bu karşılaşmalarda mutlaka taraftarlarımızın salonda olması lazım çünkü oyuncularımızın motivasyonu, taraftarlarımızın önünde en üst düzeye çıkıyor. Taraftarlarımıza 2 galibiyet hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Takımların 5 maç üzerinden oynayacağı yarı final serisinde 3 galibiyet elde eden ekip, finale çıkacak.





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