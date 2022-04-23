Mersin Yenişehir Belediyesi'nden 37 sayı fark

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 79-42 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mersin Yenişehir Belediyesi'nden 37 sayı fark
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23 Nisan 2022 15:52
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinin ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 79-42 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Kerem Baki, Ahmet Murat Arıkanlı, İsmail Binbir

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 4, Şevval Akalan 6, Fagbenle 19, Hayes 13, Boner 7, Fatmanur Karakaş, Esra Ural Topuz 12, Baric 5, Yeliz Doğan, Sinem Ataş 13

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mürüvet Uca 2, Merve Arı 7, Duygu Özen 5, İrem Sözen 2, Macaulay 11, İlemnur Akengin, Gonca Karataş 2, Daci 10, Ferda Yıldız 3, Sudenur Bayrak

1. Periyot: 25-14

Devre: 56-27

3. Periyot: 67-33

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