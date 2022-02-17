Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, rövanş karşılamasını da kazanarak adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde
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17 Şubat 2022 22:01
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ikinci maçında, sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Flammes Carolo takımını 79-48 yendi.

Daha önce Kovid-19 vakaları nedeniyle 3 kez ertelenen ve dün Mersin'deki Edip Buran Spor Salonu'nda deplasman statüsünde oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında rakibini 31 sayı farkla 95-64 mağlup eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, rövanş karşılamasını da kazanarak adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Salon: Edip Buran
Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Nikola Perlic (Hırvatistan), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Hollingsworth 6, Fagbenle 14, Hayes 5, Turner 8, Thomas 8, Asena Yalçın, Zellous 8, Melis Talay, Bonner 18, Anigwe 2, Esra Ural Topuz, Sinem Ataş 10
Flammes Carolo: Berkani 4, Bouderra 3, Mlapie 4, Akhator 13, Fiebich 7, Coffey 8, Pouye 7, Coulibaly 2

1. Periyot: 21-13
Devre: 43-22
3. Periyot: 65-35

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