Mersin Yenişehir, 25 sayı farkla kaybetti!

Mersin Yenişehir Belediyesi, Kadınlar EuroLeague'de sahasında Sopron Basket'e 75-50 kaybetti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Mersin Yenişehir, 25 sayı farkla kaybetti!
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02 Kasım 2022 23:53
FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu ikinci haftasında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Sopron Basket'e 75-50 mağlup oldu.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Vladimir Zanev, Veronika Vavrova, Amalia Marchis

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 2, Gökşen Fitik, Sinem Ataş, Holingsvorth 9, Fagbenle 4, Hayes, Bonner 10, January 5, Grigalauskyte, Jones 20

SOPRON BAKSET: Kunek 12, Fegyverneky 6, Magbegor 10, Varga, Stankovic, Czukor 3, Sitku, Sykes 18, Brooks 19, Borondy 7

1'İNCİ PERİYOT: 15-18

İLK YARI: 31-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-55

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