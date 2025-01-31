Mersin Spor'da hedef dörtlü final

Türkiye Basketbol Ligi'nde gösterdiği başarıyla 10 yıl sonra Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Mersin Spor, bu sezon katılmaya hak kazandığı ING Türkiye Kupası'nda dörtlü finalde yer almayı hedefliyor.



Uzun yıllar mücadele ettiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne bu sezon yeniden dönmenin mutluluğunu yaşayan Mersin Spor, ligin ilk yarısındaki performansıyla Türkiye Kupası'nda mücadele etmeye hak kazandı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi adıyla 2010 yılında kupada final oynayan Mersin ekibi, çeyrek finalde 12 Şubat'ta Mersin'de konuk edeceği TOFAŞ'ı yenerek dörtlü finale yükselmenin planlarını yapıyor.



Saha ve seyirci avantajını kullanarak TOFAŞ'ı mağlup etmeyi amaçlayan Mersin Spor, 14-16 Şubat'ta Şanlıurfa'da düzenlenecek ING Türkiye Kupası 2025 Dörtlü Finali'ne adını yazdırmak istiyor.



Başantrenör Can Sevim, AA muhabirine, lige çıktıkları yıl kupada mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.



Takımının performansından memnun olduğuna değinen Can Sevim, "Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olmak bizim için mutluluk ve gurur kaynağı. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." dedi.



Mersi'in 10 yıl sonra ligde, 15 yıl sonra da Türkiye Kupası'nda yer aldığını dile getiren Sevim, "Rakibimiz TOFAŞ. Güzel bir kura çektik. Seyircimizle bütünleşip bu maçı kazanabilirsek Şanlıurfa'da yapılacak dörtlü finalde yerimizi alacağız. Bunu çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Sezona hedefler koyarak başladıklarını anlatan Sevim, "Buralara gelmek ve bu başarıyı göstermek değerli ve önemli. Bununla yetinmeyeceğiz. İlk yarıdaki hedefimiz Türkiye Kupası'nda oynamaktı, nihai hedefimiz play-off'larda oynayabilmek bunun için ikinci yarıda aynı istek ve ciddiyeti sürdüreceğiz." diye konuştu.



Oyuncular kupada başarı istiyor



Basketbolculardan Emre Tanışan sezon başında hedefledikleri kupaya katılmanın önemli olduğunu ifade etti.



Takım olarak iyi yolda olduklarını vurgulayan Emre, "Bunu başardığımız için mutluyuz. TOFAŞ ile önemli maça çıkacağız. Bu maçı kazanıp gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." dedi.



Canberk Kuş da hem lig hem de kupa hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.



İstedikleri şekilde ligin ilk yarısını bitirdiklerini kaydeden Canberk, "İlk sene lige çıkmış bir takım için Türkiye Kupası güzel başarı. Sahamızda oynamamız çok büyük avantaj. Taraftarımızı arkamıza aldığımızda iyi oynuyoruz. İyi maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.



