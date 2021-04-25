Mersin iftara ne kadar kaldı? 2021 Mersin iftar vakti

Mersin iftara kalan süre, Mersin iftar ne zaman, Mersin iftar vakti, Mersin iftar kaç dakika sonra, Mersin akşam namazı saati, Mersin akşam ezanına kalan süre gibi aramalar, Ramazan ayında Mersin'de artmaya başladı. İşte Mersin'de iftara kalan süre...

25 Nisan 2021 16:29
Mersin iftara ne kadar kaldı? 2021 Mersin iftar vakti
Mersin'de Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Mersin iftar vakti, Mersin iftara kalan süre, Mersin iftar kaç dakika sonra, Mersin iftar saati, Mersin akşam namazı saati, Mersin akşam namazı vakti, Mersin iftar ne zaman gibi aramalar yükselmeye başladı. İşte Mersin iftar ve sahur vakti...



SAHURA NE KADAR KALDI?

İFTARA NE KADAR KALDI?

TERAVİHTEKİ SALAVAT ALLAHÜMME SALLİ ALA OKUNUŞU

"Allahümme salli ala seyyidina muhammedininnebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim."

"Allah'ım Efendimiz olan ümmi peygamber Muhammed'e ve onun ailesine ve ashabına salat (rahmet manasında dua) ve selam olsun."

EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).

İFTARA NE KADAR KALDI?

TERAVİH NAMAZINDAN ÖNCE VE SONRA YAPILAN TESBİHLER

1- Teravihe başlamadan önce:

Sübhane zil-mülki vel-melekut.
Sübhane zil-ızzeti vel-azameti vel cemali vel-celali vel-ceberut.
Sübhan-el melikil mevcud. Sübhan-el melik-il ma'bud.
Sübhan-el melikil hayy-illezi la yenamü ve la yemut.
Sübbuhun, kuddusun, Rabbüna ve Rabb-ül melaiketi ver-ruh.
Merhaban, merhaban, merhaba, ya şehre Ramazan.
Merhaban, merhaban, merhaba ya şehr-el bereketi vel-gufran.
Merhaban, merhaban, merhaba ya şehr-et tesbihi vet-tehlili vez-zikri ve tilavet-il Kur'an. Evvelühu, ahiruhu, zahiruhu, batınühu ya men la ilahe illa hu. Allahümme salli ala Muhammed.
Ramazan-ı şerifin onbeşinden sonra, (Merhaban) yazılı olan yerler (Elveda) diye okunur.

2- Teravih aralarında:
Teravih aralarında, her dört rekatin sonunda okunacak dua:
(Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira.)

3- Teravih namazı bitince:
Ya hannan, ya mennan, ya deyyan, ya bürhan,
Ya zel-fadlı vel-ihsan, nerc-ül afve vel-gufran,
Vec'al-na min utekai şehr-i ramazan bi-hürmet-il Kur'an.



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ALİ İMRAN SURESİ 53. AYET TÜRKÇE OKUNUŞ ANLAM

Türkçe okunuşu: "Rabbena amenna bima enzelte vettebe'narrasule fektübna meaşşahidîn. Türkçe Anlamı: Ey Rabbimiz! İndirdiğin (Kitab')a inandık ve Resulü'n de peşinden gittik; artık bizi şehadet edenlerle beraber yaz."

Türkçe Anlamı: Ey Rabbimiz! İndirdiğin (Kitab')a inandık ve Resulü'n de peşinden gittik; artık bizi şehadet edenlerle beraber yaz.

TERAVİH NAMAZINDAN SONRA OKUNAN DUA ARAPÇA OKUNUŞ

Ya hannan, ya mennan, ya deyyan, ya bürhan,
Ya zel-fadli vel-ihsan, nerc-ul afve vel-gufran,
Vec'al-na min utekai şehr-i ramazan bi-hürmet-il Kur'an.

TERAVİH NAMAZINA BAŞLAMADAN ÖNCE OKUNAN DUA

Sübhane zil-mülki vel-melekut.
Sübhane zi'l-ızzeti vel-azameti vel cemali vel-celali vel ceberut.
Sübhan-el melikil mevcud. Sübhanel melik-il ma'bud.
Sübhan-el melikil hayy-illezi la yenamü ve la yemut.
Sübbuhun, kuddusün, Rabbüna ve Rabb-ül melaiketi ver-ruh.
Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-i Ramazan.
Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-el bereketi vel gufran.
Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-et tesbihi vet-tehlili vez-zikri ve tilavet-il Kur'an. Evvelühu, ahıruhu, zahiruhu, batınühu ya men la ilahe illahu. (Allahümme salli ala Muhammed.)
Ramazan-ı şerif'in onbeşinden sonra, (merhaba) yazılı olan yerler (Elveda) diye okunur.
İkinci rekattan sonra selam verince (Allahümme salli ala Muhammed)



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