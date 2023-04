Mersin'deki depremzede çocuklar günlerini tenis kursunda geçiriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mersin'in Yenişehir ilçesinde misafir edilen çocuklar, ücretsiz kursla tanıştıkları tenisle afetin olumsuz hatıralarını unutmaya çalışıyor.



Yenişehir Belediyesi, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentlerden gelen ailelerin çocuklarının sporla motive olması için ücretsiz tenis kursu düzenledi.



Belediyenin Mustafa Baysan Erkek Öğrenci Yurdu ile misafirhanesinde ağırlanan 25 çocuk, servis araçlarıyla Ata Tenis Kompleksine götürüldü.



Spor kıyafeti ve malzemeleri temin edilen çocuklar, antrenörler eşliğinde tenis öğrenmeye başladı.



İlk kez ellerine raket alan depremzede minikler, sporun iyileştirici gücüyle afetin izlerini unutmaya çalışıyor.



"Düştüğümüz yerden birlikte kalkacağız"



Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, AA muhabirine, "yaraları birlikte saracağız" sloganıyla hareket ettiklerini söyledi.



Belediyenin tesislerinde afetten etkilenenleri ağırladıklarını belirten Özyiğit, "Düştüğümüz yerden birlikte kalkacağız. Bu felaket her yerde olabilir, bu durumla herkes karşılaşabilirdi. Pandemi ve bu felaket, bize yaşamımızı sorgulamaya yönelik yeni şeyler öğretti. Biz burada, gönül gönüle, omuz omuza yaraları birlikte sarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz." diye konuştu.



Özyiğit, depremzede çocuklarının hayatlarına devam edebilmeleri için her türlü tedbiri almaya çalıştıklarını, tenis kursunun yanı sıra Özgecan Aslan Spor Tesisleri'nde de voleybol, futbol ve basketbol eğitimi verdiklerini dile getirdi.



Miniklerin moral bulması için kültür sanat etkinliklerini de sürdürdüklerini ifade eden Özyiğit, "Gücümüz neye yetiyorsa, ne yeteneğimiz, tesisimiz varsa tüm olanaklarımızı misafirlerimize açıyoruz. Ekmeğimizi bölüşeceğiz. Yenişehir halkı, dayanışmacı, bilinçli, kültür seviyesi yüksek bir halktır. Biz de onların bizden beklediklerini yerine getirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"Bu sporu sevdim, devam edeceğim"



Kursa katılan 12 yaşındaki Elif Bilge Gözüaçık, Kahramanmaraş'tan geldiğini belirterek, "Bugün ilk kez tenis oynadım, farklı bir his, güzeldi. Bu sporu sevdim, devam edeceğim." dedi.



Afeti Kahramanmaraş'ta yaşayan çocuklardan Eren Ali Ceylan (12), ilk kez oynadığı teniste eğlenceli vakit geçirdiğini anlattı.



Hatay'dan gelen 11 yaşındaki Hasan İpek de Mersin'de kendilerine sportif açıdan güzel şeyler yapıldığını belirterek, teşekkür etti.





