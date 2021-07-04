Mersin'de motosiklet tutkunları 'Motodrag' yarışmasında buluştu

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Mersin'de düzenlenen "Motodrag" yarışmasına yurt genelinden 50 sporcu katıldı.



Motor tiplerine göre 7 ayrı kategoride düzenlenen etkinlikte sporcular, antrenman ve sıralama turlarının ardından 400 metre uzunluğundaki pistte yarıştı.



Vatandaşların ilgiyle izlediği Motodrag'da dereceye giren sporculara, kupa, madalya ve para ödülü verildi.



Federasyonun İl Temsilcisi ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Yusuf Güder, AA muhabirine, kentte bu büyüklükteki organizasyonun ilk kez yapıldığını belirterek, hem sporcu hem de seyirci katılımının fazla olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.



Akdeniz Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür eden Güder, "Mersin'i, Akdeniz'i tanıtmak adına güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Tüm güvenlik önlemlerini aldık. Biz, 'caddeden piste' sloganıyla yola çıktık. Caddelerde binlerce insan adrenalin duygusu adına hayatlarını kaybediyorlar. En büyük amacımız, gençlerimizi böyle organizasyonlarla yönlendirmenin zeminini hazırlamak." dedi.



Yarışmaya katılan tek kadın sporcu olan 19 yaşındaki İrem Sahra Şengül de yarışmanın zor geçtiğini belirterek, kadın sporcu olarak etkinlikte yer almanın güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.



