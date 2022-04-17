Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası sona erdi

Avrupa Triatlon Birliği tarafından Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası, ikinci gün müsabakalarının ardından tamamlandı.



Türkiye Triatlon Federasyonunun (TTF) desteğiyle Mersin'in Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde 27 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun ikinci gün yarışları, Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandında gerçekleştirildi.



Organizasyon kapsamında Türk sporcuların katılımıyla yaş grupları puan yarışları yapıldı.



TTF Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın da aralarında yer aldığı sporcular, denizde yüzdükten sonra kıyı şeridinde önce bisiklet sürüp, ardından koştu.



Yarışların ardından büyüklerde kadınlar ve erkekler kategorilerinde organize edilen Avrupa Triatlon Kupası heyecanı başladı.



Sporcular, ilk olarak Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzdü. Parkuru tamamlayan katılımcılar, denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre mesafe kat etti. Bu etabı da bitiren katılımcılar, son olarak 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koştu.



Büyük erkekler kategorisinde Faslı Jawad Abdelmoula, 51 dakika 10 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı. Abdelmoula'nın arkasında 2 saniye farkla yarışı tamamlayan Macaristanlı Csongor Lehmann ikinci oldu. Almanyalı Henry Graf ise 51 dakika 14 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.



Büyük kadınlar kategorisinde Almanyalı Tanja Neubert, 57 dakika 27 saniye ile birincilik madalyasını kazandı. İsviçreli Nora Gmür'ün, Neubert'in ardından 2 saniye farkla ikinci bitirdiği müsabakada Polonyalı Roksana Slupek, 57 dakika 31 saniyeyle üçüncü oldu.



Ödel töreni yapıldı



Avrupa Triatlon Kupası yarışlarında dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.



Organizasyonun yapıldığı alanda gerçekleştirilen törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve TTF Başkanı Yalçınkaya da katıldı.



Protokol üyeleri, törende sporculara madalyalarını takdim etti.





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