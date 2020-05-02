Mersin corona virüsü haritası - 2 Mayıs 2020

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte koronavirüs vaka yoğunluk haritası...MERSİNDENİZLİESKİŞEHİRKAYSERİSİVASSAKARYA ŞANLIURFASAMSUN
KONYA
BURSA
İZMİT
GEBZE
TRABZON
İZMİR GAZİANTEPKADIKÖY, ÜSKÜDAR
ATAŞEHİR
PENDİK
ÜSKÜDAR
ÜMRANİYE
BAŞAKŞEHİR
ESENYURT, AVCILAR, BÜYÜKÇEKMECE, BEYLİKDÜZÜ
SANCAKTEPE, SULTANBEYLİ
ZEYTİNBURNU
BEYOĞLU
SULTANGAZİ
FATİH
KÜÇÜKÇEKMECE
BEŞİKTAŞ
ŞİŞLİ VE ÇEVRESİ
BAKIRKÖY BAĞCILAR, GÜNGÖREN, BAHÇELİEVLER, ESENLER
İSTANBUL, EYÜP VE ÇEVRESİ
EMİNÖNÜ, KARAKÖY
ARNAVUTKÖY
GAZİANTEP
ANKARA
GÖLCÜK
ADANA
RİZE
SAMSUN
ŞANLIURFA
SAKARYA, ADAPAZARI
KAYSERİ
ANKARA SİNCAN
ESKİŞEHİR
VAN
DİYARBAKIR
DENİZLİ
KADIKÖY, GÖZTEPE