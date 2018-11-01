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Mersin Büyükşehir, Romanya deplasmanında yıkıldı!

Mersin Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu ikinci hafta mücadelesinde Romanya temsilcisi ACS Sepsi'ye deplasmanda 87-70 yenildi.

Kaynak: AA
Mersin Büyükşehir, Romanya deplasmanında yıkıldı!
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01 Kasım 2018 23:02
Mersin Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu ikinci hafta mücadelesinde Romanya temsilcisi ACS Sepsi'ye deplasmanda 87-70 yenildi.

Sfantu Gheorghe kentindeki Sepsi Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 17-10 önde kapatan ev sahibi takım, devre arasına ise 37-26 üstün girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan ACS Sepsi, üçüncü çeyreği 57-46 galip durumda geçip, karşılaşmayı 87-70 kazandı.

ACS Sepsi'de 21'er sayı kaydeden Kristina Higgins ve Marina Solopova, maçın en skorer oyuncuları oldu. 

Mersin Büyükşehir Belediyespor grupta ilk yenilgisini, ACS Sepsi ise ilk galibiyetini aldı.

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