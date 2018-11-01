Mersin Büyükşehir, Romanya deplasmanında yıkıldı!

Mersin Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu ikinci hafta mücadelesinde Romanya temsilcisi ACS Sepsi'ye deplasmanda 87-70 yenildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sfantu Gheorghe kentindeki Sepsi Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 17-10 önde kapatan ev sahibi takım, devre arasına ise 37-26 üstün girdi.
İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan ACS Sepsi, üçüncü çeyreği 57-46 galip durumda geçip, karşılaşmayı 87-70 kazandı.
ACS Sepsi'de 21'er sayı kaydeden Kristina Higgins ve Marina Solopova, maçın en skorer oyuncuları oldu.
Mersin Büyükşehir Belediyespor grupta ilk yenilgisini, ACS Sepsi ise ilk galibiyetini aldı.
Sfantu Gheorghe kentindeki Sepsi Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 17-10 önde kapatan ev sahibi takım, devre arasına ise 37-26 üstün girdi.
İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan ACS Sepsi, üçüncü çeyreği 57-46 galip durumda geçip, karşılaşmayı 87-70 kazandı.
ACS Sepsi'de 21'er sayı kaydeden Kristina Higgins ve Marina Solopova, maçın en skorer oyuncuları oldu.
Mersin Büyükşehir Belediyespor grupta ilk yenilgisini, ACS Sepsi ise ilk galibiyetini aldı.