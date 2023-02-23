Mersin afet bölgesi ilan edildi mi? Mersin'de OHAL ilan edildi mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Hatay'da meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de okullar bir gün tatil edildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Mersin bir tahribat, bir yıkıntı yaşamadı ama depremin komplikasyonlarının en yoğun yaşandığı yer. Şu anda 1,9 milyon insana göre sağladığım kaynaklarla 2,3 milyon insana hizmet götürüyorum. Buraya alacağımız göç, bize büyük yatırımlar, finansman kaynakları gerektirecek. Ya afet bölgesine dahil edilmeli ya da farklı bir statü verilebilir. Bir destek, teşvik kapsamına alınması gerekir" dedi. Peki, Mersin afet bölgesi mi? İşte detaylar....Türkiye henüz Kahramanmaraş depremlerinin şokunu atlatmadan Hatay'da dört dakika arayla 6,4 ve 5,8 şiddetinde iki deprem daha meydana geldi. Deprem Mersin'den de hissedildi. Mersinli vatandaşlar, hissettikleri depremin ardından yaşadıkları şehir ile alakalı merak ettikleri soruların cevaplarını aramaya başladılar. İnsanların sordukları sorunun cevabı ise, uzmanlara göre Mersin depremler için herhangi bir risk taşımıyor.Mersinli vatandaşlar tarafından Mersin afet bölgesi ilan edilsin diye bir talebin olduğu bildirilirken, konu hakkında yetkililerden herhangi bir adım atılmadı.Hatay'da meydana gelen iki depremin Mersin'de de hissedilmesinin ardından Mersin ilindeki okullara bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştı. İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Mersin Valiliğimizin kararı ile 21 Şubat Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerimize bir gün ara verilmiştir" diyerek okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıklamıştı.BirGün'den Abidin Yağmur'un haberine göre; Mersin'e yönelen deprem göçünün ilk etkisi ev kiralarının yükselmesi oldu. Zaten 2 yıldır yükseliş eğiliminde olan kiralar son 2 haftadır astronomik rakamlara ulaştı. Kentte şu günlerde asgari ücretin altında, insani şartlara haiz bir ev bulmak çok zor. Deprem göçünün toplu ulaşım, içme suyu, kanalizasyon başta olmak üzere gündelik hayata ilişkin etkilerinin önümüzdeki aylarda daha belirgin şekilde hissedileceği belirtiliyor.Mersin Büyükşehir Belediyesi bu nedenle Mersin'in afet bölgesi ilan edilmesi ya da özel statü verilmesi gerektiği görüşünde. Belediyenin bu çağrısına odalar ve sivil toplum örgütleri de destek veriyor.Seçer'in sivil toplum örgütleriyle düzenlediği ve göç sorununun ele alındığı toplantılarda şu talepler öne çıktı:• Mersin afet kapsamına alınmalı, hükümet kaynak desteği vermeli.• TOKİ en az 30 bin konut projesi yapmalı.• Mersin'deki tüm binaların depreme dayanıklılığı test edilmeli, riskli olanlar dönüştürülmeli.6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası resmi rakamlara göre şu ana kadar 43 bin insan hayatını kaybetmiş ve yüzbinlerce depremzede de evsiz kalmış durumda. Depremle başlayan göç dalgasından en çok etkilenen illerin başında Mersin geliyor.CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin'in afet bölgesi ilan edilmesi için kanun teklifi verdi. Teklifinde şu ana kadar Mersin'e 400 bin depremzede geldiğini belirten CHP'li Vekil "Yaşanan deprem felaketlerinden sonra başta Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman olmak üzere; depremin en yoğun hissedildiği bölgelerden Mersin'e göç başlamıştır. Mersin bu illere en yakın il olması yanında bu on ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın akrabaları da Mersin'de yoğun olarak ikamet etmektedir" dedi.Mersin'in deprem bölgesinden gelen tüm depremzede vatandaşlara kucak açtığını ve sonuna kadar da kucak açmaya devam edeceğini belirten Antmen "Mersin'de barınmayı seçen depremzedelerimizin sayısının yapılan kayıtlar ve su tüketim artışı hesaplamalarıyla 20 Şubat 2023 tarihi itibariyle 400.000 kişi olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayı her geçen gün daha da artmaktadır. Mersin zaten şimdiden sosyal afet bölgesi oldu" ifadelerini kullandı.Deprem yaralarının sarılmasıyla depremzede vatandaşların kendi illerine geri dönmesi söz konusu olabilecekse de bu sürenin en az 1 yılı aşacağını söyleyen Antmen "Daha da önemlisi Mersin iline gelen depremzedelerin en az %75'inin Mersin'de kalıcı olarak ikamet edebileceği tahmin edilmektedir.Mersin başta konut sorunu olmak üzere; gıda, giyecek, doğalgaz ve temel ihtiyaçlar konusunda çok acil desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle Mersin'in afet bölgesi ilan edilmesi gerekmektedir." dedi.