Merseyside derbisinde kazanan Liverpool

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool, Merseyside derbisinde Everton'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Merseyside derbisinde kazanan Liverpool
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21 Ekim 2023 16:30
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile Sean Dyche'ın yönetimindeki Everton karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Liverpool 1-0 kazanırken galibiyet gollerini 75 ve 90+7. dakikalarda Muhammed Salah kaydetti. Salah'ın ilk golü penaltıdan geldi.

Konuk ekip Everton'da Ashley Young, 37. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 20'ye yükseltirken, Everton 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool evinde Nottingham Forest'ı ağırlarken, Everton deplasmanda West Ham'a konuk olacak.

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