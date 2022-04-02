Merrell Alanya Ultra Trail'de birinciler belli oldu!

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen Merrell Alanya Ultra Trail'de üç kategoride yarışlar tamamlandı. Organizasyonda 34 ülkeden 703 sporcu mücadele etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Merrell Alanya Ultra Trail'de birinciler belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2022 17:02
Alanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Merrell Alanya Ultra Trail'de üç kategoride yarışlar tamamlandı.

Organizasyonda 34 ülkeden 703 sporcu mücadele etti. Katılımcılar, Alanya'nın tarihi binaları, doğal güzellikleri, muz ve narenciye bahçelerinden geçerek yarışı bitirdi.

"Deniz-Güneş-Koşu" temasıyla gerçekleştirilen 48 kilometrelik Taurus Mountain Marathon'u, erkeklerde Amir Ahmadbeigi, kadınlarda ise Megan Erspamer kazandı.

28 kilometrelik Keykubat Mountain Run'da Artem Kuftyrev erkeklerde ilk sırada yer alırken, kadınlarda da birinciliği Laia Montoya Garcia elde etti.

17 kilometrelik Alaiye Short Trail'i Türk sporcu Mehmet Aydıngör erkeklerde birinci bitirirken, kadınlarda Natalia Gyurten ilk sırada yer aldı.

Organizasyonun en uzun mesafeli yarışı olan 76 kilometrelik Merrell Alanya Ultra Trail'in dereceye girenleri ise ilerleyen saatlerde belli olacak.

Yarışı tamamlanan üç kategoride dereceye giren sporcular ve dereceleri şöyle:

Taurus Mountain Marathon

Erkekler:

1- Amir Ahmadbeigi (İran) "05.07.45.58"

2- Oğuzhan Emre Singer (Türkiye) "05.08.32.01"

3. Hamidreza Goudarzi (İran) "05.11.44.28"

Kadınlar:

1- Megan Erspamer (ABD) "05.40.52.76"

2- Aina Cusi Batlle (İspanya) "06.04.12.86"

3- Valentyna Horban (Ukrayna) "06.11.35.20"

Keykubat Mountain Run

Erkekler:

1- Artem Kuftyrev (Rusya) "02.38.47.98"

2- Egor Gavrilov (Rusya) "02.46.37.19"

3- Hossein Niroomandi (İran) "02.49.12.27"

Kadınlar:

1- Laia Montoya Garcia (İspanya) "03.08.42.87"

2- Maria Kolpakova (Rusya) "03.57.52.68"

3- Ezgi Kar (Türkiye) "04.05.10.79"

Alaiye Short Trail

Erkekler:

1- Mehmet Aydıngör (Türkiye) "01.55.35.65"

2- Natalia Gyurten (Rusya) "01.59.13.77"

3- Enes Erol (Türkiye) "02.04.43.00"

Kadınlar:

1- Natalia Gyurten (Rusya) "01.59.13.77"

2- Anna Gavrilova (Rusya) "02.15.06.74"

3- Nataliia Blagonravova (Rusya) "02.21.41.67"

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.