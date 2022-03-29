Merrell Alanya Ultra Trail, 2 Nisan'da yapılacak

Merrell Alanya Ultra Trail, 2 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Merrell Alanya Ultra Trail, 2 Nisan'da yapılacak
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29 Mart 2022 16:26
Merrell Alanya Ultra Trail, 2 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Sahil şeridindeki İskele Meydanı'nda yarışlara başlayacak olan sporcular, muz bahçelerini ve Toroslar'ın tarihi patikalarını geride bıraktıktan sonra Tarihi Alanya Kalesi'nin surlarını kat edecek. Bu noktada daha serin havayı ve kalenin zirvesini görecek sporcular, tekrar İskele Meydanı'na ulaşmak için mücadele edecek.

Katılımcılar ayrıca finişten hemen önce Tarihi Alanya Tersanesi'nin içinden de geçecek.

Akdeniz bölgesinde yörüklerin tarihi rotalarını deneyimleyecek katılımcıların mücadele edeceği yarışların mesafeleri ise şu şekilde olacak:

Merrell Alanya Ultra Trail (76 km)

Taurus Mountain Marathon (48 km)

Keykubat Mountain Run (28 km)

Alaiye Short Trail (17 km)

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