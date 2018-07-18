Mermuys: "Beasley, ligin en iyi bire bir oyuncularından"

Los Angeles Lakers'ın yardımcı antrenörü Jesse Mermuys, Michael Beasley'nin veteran varlığının bu yaz döneminde kadroya eklenişi konusunda neden bu kadar hevesli olduğunu açıkladı.
Mermuys'a göre, Beasley bugün ligin en iyi saf skorerlerinden biri ve 29 yaşındaki oyuncu, bu takım için büyük bir rol oynuyor gibi görünüyor.
Mermuys, şu açıklamaları yaptı: "Michael Beasley, NBA'de savunulması en zor adamlardan biri. "Gerçek bu. Ligdeki en iyi 1'e 1 oyuncularından biri. Cüssesi ve skor yeteneği ile, zorlu bir oyuncu. Kadroda böyle bir adamın olması her zaman faydalı olur. Her zaman bir skorere ihtiyaç vardır."
Lakers ile yardımcı antrenörlüğünün üçüncü yılında olan Mermuys, Beasley'in yeteneklerinden övgüyle bahsetti ve skorerliğinin takım için değerli bir varlık olacağını belirtti: "Bazı zamanlar adamların gününde olmadığı oluyor, yorgunluk oluyor, yolculuk oluyor, zorlu bir fikstrüleri oluyor, arka arkaya maçlar oluyor... NBA'de bir skorere sahip olmanın çok değerli olduğu bir gerçek var. Bu yüzden Michael Beasley'nin kadroda olması güzel."
Beasley'in inişli çıkışlı NBA kariyeri, geçen sene New York Knicks'te bir mini-canlanma yaşamıştı.