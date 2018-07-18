Mermuys: "Beasley, ligin en iyi bire bir oyuncularından"

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Los Angeles Lakers'ın yardımcı antrenörü Jesse Mermuys, Michael Beasley'nin veteran varlığının bu yaz döneminde kadroya eklenişi konusunda neden bu kadar hevesli olduğunu açıkladı.Mermuys'a göre, Beasley bugün ligin en iyi saf skorerlerinden biri ve 29 yaşındaki oyuncu, bu takım için büyük bir rol oynuyor gibi görünüyor.Mermuys, şu açıklamaları yaptı:Lakers ile yardımcı antrenörlüğünün üçüncü yılında olan Mermuys, Beasley'in yeteneklerinden övgüyle bahsetti ve skorerliğinin takım için değerli bir varlık olacağını belirtti:Beasley'in inişli çıkışlı NBA kariyeri, geçen sene New York Knicks'te bir mini-canlanma yaşamıştı.