Merkür retrosu nedir, ne demek? Ne anlama geliyor

Yılın ikinci Merkür retrosu, 17 Haziran'da yengeç burcunda başladı. Merkür retrosu, 13 Temmuz'da bitecek. Astrolojiye inanan insanlar, Merkür'ün güneşten 1.5 katlık uzaklaşma sürecinin şanssızlıkların başlaması olarak kabul eder. Astroloji de Merkür de iletişimle ilgilidir. Merkür retrosu, iletişim ile ilgili problemlerin yaşanacağına işarettir.

18 Haziran 2020 11:31
Merkür retrosu nedir, ne demek? Ne anlama geliyor
2020 yılının ikinci Merkür retrosu, yengeç burcunda 17 Haziran tarihinde başladı. Merkür retrosu, 13 Temmuz'a kadar devam edecek bitecek. İşte Merkür retrosu ile ilgili bilmeniz gerekenler...

MERKÜR RETROSU NEDİR, NE DEMEK?
Güneş sisteminin en küçük ve güneşe en yakın gezegeni olan Merkür, 88 günde 1 yılını tamamlar. Dünyadan bakıldığında Merkür, bu süreçte giderek uzaklaşır gibi görünür. Bu, Merkür'ün günötede Güneş'e günberide olduğundan 1.5 kat daha uzak olmasından kaynaklanır.

Astrolojiye inanan insanlar, Merkür'ün bu 1.5 katlık uzaklaşma sürecinin şanssızlıkların başlaması olarak kabul eder.

MERKÜR RETROSU (17 HAZİRAN - 13 TEMMUZ), BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Koç: Geçmişten gelen problemler, tekrar ortaya çıkacak ve sizi rahatsız edecek. Bu günlerde dirençli olursanız ayağa kalkacaksınız.

Boğa: Özellikle yakın arkadaşlarınız ve iş arkadaşlarınızla aranızı açacak diyaloglar yaşayabilirsiniz. Merkür retrosu süresince doğru karar almak için çok iyi düşünmeli ve acele etmemelisiniz.

İkizler: Merkür retrosu boyunca en şanslı gezegenlerden bir tanesi. Maddi konularda talihiniz açıldı.

Yengeç: Merkür retrosu, yengeç burcu üzerinde gerçekleşiyor. Aştığınızı sandığınız bazı problemler, sizi tekrar rahatsız edebilir. Aynı dertleri hiç aşamayacak gibi hissedebilirsiniz. Ancak, bugünler önünüzdeki hayat için size bir takım yollar açacaktır.

Aslan: Merkür retrosu süresince Aslan burcuna ait kişiler, uzun süredir görüşmedikleri kişilerle tekrar buluşacak ve hasret giderecek. Özellikle, ailesinden uzakta olan aslan burcu için bu dönem kavuşma zamanı.

Başak: Merkür retrosu boyunca en çok dikkat etmesi gereken burçlardan birisi de Başak. 13 Temmuz'a kadar dikkatli olun. Acele kararlar vermeyin. Konuşacakken düşünerek ve yutkunarak konuşun. Yakın arkadaşlarınızla ve ailenizle aranız açılmasın istiyorsanız, yaptıklarınıza söylediklerinize hareketlerinize çabucak karar vermeyin.

Terazi: Merkür retrosu boyunca Terazi burçlarının da çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu dönemde hem iş, hem aile hayatında çok tedirgin bir döneme gireceksiniz. Ancak, düşünerek ve ölçülü davranarak hareket ederseniz ayakta kalacaksınız.

Akrep: Merkür retrosunda akrep burcu insanlarının, iş hayatında sorumluluk alması olumlu sonuçlar verecektir. Bu süreçte daha özgüvenli olun.

Yay: Merkür retrosu süresince Yay burcu insanlarının dikkatli olması gerekiyor. Kafanızda kurduğunuz ve 'tamam' dediğiniz her şeyi bir daha düşünmek sizin faydanıza.

Oğlak: Merkür retrosu devam ederken hayatınızla ilgili önemli süreçler yaşayacaksınız. Arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle tartışmamaya dikkat edin. Alttan alın.

Kova: Kova burcundaki insanlar, merkür retrosu süresince ailesine değil iş hayatına odaklanacak. Bu nedenle de sevdikleriyle sorunlar yaşayacacak. Bu konuda sıkıntıda olabilirsiniz. Dengeyi kurmaya dikkat edin.

Balık: Bu dönemde önceki yaşadığınız problemler, tekrar tekrar kafanızda dönecek. Bu nedenle sık sık kendizi yiyeceksiniz. Bu da bu problemlerin tekrarlanmasına neden olacak. Bunun yerine anı yaşayın.

MERKÜR KİMDİR?

Merkür, önemli bir Roma tanrısıdır. O maddi kazanç, ticaret, belagat (ve dolayısıyla şiir), mesajlar / iletişim (kehanet dahil), gezginler, sınırlar, şans, hile ve hırsızların tanrısıydı. Ayrıca yer altında ruhlara rehberlik ediyordu.

Astroloji de Merkür de iletişimle ilgilidir. Merkür retrosu, iletişim ile ilgili problemlerin yaşanacağına işaretti.

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