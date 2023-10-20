Merkezefendi zincir kırmak istiyor

Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, İstanbul'da Beşiktaş deplasmanında zincir kırmaya çalışacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Merkezefendi zincir kırmak istiyor
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20 Ekim 2023 14:34
Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 3'te 0 ile kötü bir başlangıç yapan Merkezefendi Belediyesi Basket, cumartesi günü İstanbul'da Beşiktaş deplasmanında zincir kırmaya çalışacak.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 15.30'da start alacak.

Avrupa'da EuroCup'ta 3'te 3 yapan Beşiktaş bu sezon ligde ise 1 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

 
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