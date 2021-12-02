Merkezefendi-Türk Telekom maçı Ankara'da oynanacak

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü Denizli'de oynanması planlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi-Türk Telekom karşılaşması, spor salonunun çatısının yağış ve fırtınadan zarar görmesi nedeniyle Ankara'ya alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Merkezefendi-Türk Telekom maçı Ankara'da oynanacak
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02 Aralık 2021 16:05
ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü Denizli'de oynanması planlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi-Türk Telekom maçının aynı gün Ankara'da oynanacağı bildirildi.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Denizli'deki yoğun yağış ve fırtına nedeniyle maçlarını oynadıkları Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nun çatısının ciddi şekilde zarar gördüğü belirtildi. Bu nedenle 4 Aralık Cumartesi günkü Türk Telekom müsabakasının Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Ankara'da oynanmasına karar verildiği kaydedildi.

Öte yandan karşılaşma için bilet alanların 10 gün için iade işlemlerini yapabilecekleri bildirildi.


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