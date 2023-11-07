Merkezefendi sonunda güldü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon tamamen yenilediği kadrosuyla çıktığı ilk 5 maçı kaybederek dibe demir atarken ligin galibiyet alamayan tek takımı olan Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor önünde zincir kırdı.



Sezonun flaş ekibi olan rakibini taraftarı önünde son saniyelerde 63-61 yenmeyi başaran Denizli temsilcisi büyük mutluluk yaşadı. Takımı 4 sezondur Türkiye Basketbol Ligi'nde yer aldığı dönemden beri çalıştıran Antrenör Zafer Aktaş, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Aktaş, "Halen eksiğimiz çok. Jalen Hudson yok ve sahada eksikliği çok gözüküyor. Özellikle ikinci yarıda topu getirmekte, oyunu kurgulamakta oyun kurucusuz oynamanın baya sıkıntısını yaşadık. Maçın sonunu iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bizim için değerliydi. Yolun başında olan bir takımız. Ligdeki ilk galibiyetimizi aldık. Seyircimize de bizi destekledikleri için teşekkür ederim. İnşallah bu bizim için bir başlangıç olur. Bundan sonra da daha iyi basketbol oynayarak daha güzel galibiyetler alırız. Bu şehrin bu takıma, bu takımın da bu şehre ihtiyacı var diye düşünüyorum. İnşallah sezon sonunda gemiyi yine limana yanaştırırız" dedi.







