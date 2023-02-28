Merkezefendi Mayes'i açıkladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu yıl Play-Off yarışının iddialı ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sezona deprem felaketi nedeniyle verilen arada kadrosuna kattığı Kanadalı guard Xavier Rathan-Mayes'in imzasını resmen duyurdu.



THY Euroleague ekibi Baskonia'ya imza atan Max Heidegger'in yerine transfer edilen 29 yaşında, 1.93 boyundaki Mayes, bu sezon daha önce Avustralya'nın Melbourne United takımında forma giydi. Kariyerinde 2017-2018 sezonunda NBA'de Memphis Grizzlies formasıyla kısa süreli kontratla 5 maça çıkan Mayes, Avrupa'da AEK, Bnei Herzliya, CSU Sibiu gibi ekiplerde oynadı.

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