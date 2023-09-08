Merkezefendi galibiyetle başladı

Basketbol Süper Ligi ekibi Merkezefendi Belediyesi Basket yeni sezon öncesi özel turnuvanın açılış maçında Büyükçekmece'yi 89-86 yenmeyi başardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Merkezefendi galibiyetle başladı
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08 Eylül 2023 13:09
Basketbol Süper Ligi ekibi Merkezefendi Belediyesi Basket yeni sezon öncesi ev sahibi olduğu özel turnuvanın açılış maçında Büyükçekmece'yi 89-86 yendi.

Denizli ekibi Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ilk üç periyodu da 20-16, 47-36, 65-60 önde bitirdi.

Merkezefendi'de yeni yabancılardan Daniel Oturu 20 sayı, Justin Robinson 18 sayı, Jalen Hodson 16 sayı, Marko Pecarski 13 sayıyla skora katkı yaptı.

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