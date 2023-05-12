Merkezefendi en kritik maçta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 7 maçın 6'sını kaybedip Play-Off hattının gerisine düşerken sezonun kalan 2 haftasına az da olsa düşme tehlikesiyle giren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, cumartesi günü Galatasaray NEF'i konuk edecek.



Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki sezonun en önemli iç saha sınavı saat 13.00'te başlayacak.



Ligde 2 galibiyet altındaki Beşiktaş Emlakjet ve Gaziantep Basketbol'un alacağı sonuçlara bakmaksızın kazanıp kümede kalışını garantilemek isteyen Denizli temsilcisi 28 haftada 11 galibiyet aldı.



Hafta içinde antrenör değişikliğine giden Galatasaray ise 12 galibiyetle Play-Off bileti alma peşinde. Merkezefendi bu maçın ardından ligin son sınavında Anadolu Efes'le yine evinde karşı karşıya gelecek.





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