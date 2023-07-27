Merkezefendi'den 3 transfer

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Bleijenbergh, Hudson ve Oturu ile el sıkıştı.

Haber; DHA
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Merkezefendi'den 3 transfer
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27 Temmuz 2023 13:54
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, dış transferde 3 oyuncuyla anlaştı.

Denizli temsilcisi Oostende'den Belçikalı 23 yaşındaki uzun forvet Vrenz Bleijenbergh, Pallacanestro Trieste'den ABD'li 27 yaşındaki kısa forvet Jalen Hudson ve Windy City Bulls'tan NBA tecrübesi de yaşamış 23 yaşındaki pivot Daniel Oturu ile el sıkıştı.
 
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