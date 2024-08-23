Merkezefendi'de Randall'ın yerine NBA yıldızı

Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni transferi Craig Randall'ın sağlık testlerini geçememesi üzerine NBA'de draftlarda 7. sıradan seçilen Ben McLemore ile anlaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Merkezefendi'de Randall'ın yerine NBA yıldızı
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23 Ağustos 2024 15:39
Basketbol Süper Ligi temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni transferlerden Craig Randall sağlık testlerini geçemedi.

Denizli ekibi bunun üzerine NBA'de draftlarda 7'nci sırada seçilip, 9 sezon NBA'de forma giyen Ben McLemore'u kadrosuna kattı. Merkezefendi Belediyesi'nin Fransa'nın Cholet takımından transfer ettiği skorer guard Craig Randall fiziksel testi geçemedi. Randall'ın kalçasında kemik ödemi tespit edilince Denizli ekibi oyuncu bakmaya başladı.

Arayışlarından kısa sürede sonuç alan Merkezefendi, 2013 NBA Draftı'nın 7'nci sıra seçimi Ben McLemore'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. NBA kariyerinde sırasıyla Sacramento Kings, Memphis Grizzlies, Houston Rockets, Los Angeles Lakers ve Portland Trail Blazers formalarını giyen 31 yaşındaki skorer, geçen sezon AEK ile Avrupa basketboluna adım attı. Sezona AEK formasıyla başlayan McLemore, ardından sezon ortasında takımdan ayrıldı ve İspanya Ligi ekibi Rio Breogan'a transfer oldu. Breogan formasıyla toplam 18 İspanya Ligi maçına çıkan Ben McLemore, maç başına 12.2 sayı, 2.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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