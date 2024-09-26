Merkezefendi'de iki ayrılık!

Basketbol Süper Ligi'ndeki 4.'üncü sezonu öncesi hedefini Play-Off ve Avrupa olarak belirleyip güçlü bir kadro kuran Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni yabancılarından ikisini henüz hiçbir resmi maça çıkmadan gönderdi.



Sezon öncesi hazırlık maçlarında beklediği performansın altında kalan Denizli ekibinde uyum sorununu aşamayan yeni transferlerden Noah Thomson ve Javon Franklin ile yollar ayrıldı. Sezon başlamadan alınan kararla iki oyuncunun sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi. Denizli ekibi bu oyuncuların yerine yabancı guard ve uzun forvet arayışlarına başladı. Merkezefendi ligin ilk maçına 4 Ekim Cuma günü evinde Mersin Spor önünde çıkacak.