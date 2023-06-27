Merkezefendi'de Arca elden kaçtı

Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te takımın değerli oyuncularından Arca Tüloğlu takımdan ayrıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Merkezefendi'de Arca elden kaçtı
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27 Haziran 2023 12:42
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde rakipleri üst üste imzalar attırırken iç ve dış transferde henüz hamle yapmayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te geçen sezonun önemli isimlerinden Arca Tülüoğlu takımdan ayrıldı.

Denizli temsilcisinde geçen sezon 5.4 sayı, 2.1 ribaund, 4.1 asist ortalamalarıyla oynayan 26 yaşındaki guard Bahçeşehir Koleji'yle anlaştı. Pınar Karşıyaka altyapısından yetişen oyuncu, Konyaspor ve Bornova Belediyesi Karşıyaka'da da oynamıştı.
 
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