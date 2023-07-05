Merkezefendi'de 3 imza birden

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 3 transferi açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Merkezefendi'de 3 imza birden
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05 Temmuz 2023 16:21
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda değiştirmeye hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 3 yerli takviye birden yaptı.

Denizli temsilcisi, Bornova Belediyesi Karşıyaka'dan 22 yaşındaki kısa forvet Çağatay Özkan, son olarak Venezuela ekibi Heroes de Falcon'da forma giyen 27 yaşındaki uzun forvet Alihan Demir ve Bahçeşehir Koleji'nden 25 yaşındaki pivot Görkem Doğan'la sözleşme imzaladı.

Şimdiye kadar yerli transferler gerçekleştiren Merkezefendi, Ömer Yasir Küçük ve Berke Aygündüz'ü de almıştı.

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