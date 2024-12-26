Merkezefendi Belediyesi'nden forvet takviyesi

Süper Lig ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, kadrosunu uzun forvet Metin Türen ile güçlendirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Merkezefendi Belediyesi'nden forvet takviyesi
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26 Aralık 2024 16:45
Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket, kadrosunu Bursaspor'dan ayrılan uzun forvet Metin Türen'le güçlendirdi.

30 yaşında, 2.06 boyundaki oyuncu kariyerinde Darüşşafaka, Yeşilgiresun Bld, Karşıyaka, Türk Telekom ve Gaziantep Basketbol formalarına da giydi. Metin, sezon sonuna kadar Denizli temsilcisiyle anlaştı.
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