Merkezefendi Belediyesi'nden forvet takviyesi

Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket, kadrosunu Bursaspor'dan ayrılan uzun forvet Metin Türen'le güçlendirdi.
30 yaşında, 2.06 boyundaki oyuncu kariyerinde Darüşşafaka, Yeşilgiresun Bld, Karşıyaka, Türk Telekom ve Gaziantep Basketbol formalarına da giydi. Metin, sezon sonuna kadar Denizli temsilcisiyle anlaştı.
30 yaşında, 2.06 boyundaki oyuncu kariyerinde Darüşşafaka, Yeşilgiresun Bld, Karşıyaka, Türk Telekom ve Gaziantep Basketbol formalarına da giydi. Metin, sezon sonuna kadar Denizli temsilcisiyle anlaştı.