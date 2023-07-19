Merkez faiz artırırsa dolar düşer mi, altın, krediler ne olur 2023

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti Enflasyon Raporu Finansal İstikrar Raporu 19 Ocak 2023 26 Ocak 2023 26 Ocak 2023 23 Şubat 2023 2 Mart 2023 23 Mart 2023 30 Mart 2023 27 Nisan 2023 3 Mayıs 2023 4 Mayıs 2023 18 Mayıs 2023 25 Mayıs 2023 1 Haziran 2023 22 Haziran 2023 3 Temmuz 2023 20 Temmuz 2023 27 Temmuz 2023 27 Temmuz 2023 24 Ağustos 2023 31 Ağustos 2023 21 Eylül 2023 28 Eylül 2023 26 Ekim 2023 2 Kasım 2023 2 Kasım 2023 16 Kasım 2023 23 Kasım 2023 30 Kasım 2023 21 Aralık 2023 28 Aralık 2023 25 Ocak 2024 1 Şubat 2024 8 Şubat 2024 22 Şubat 2024 29 Şubat 2024 21 Mart 2024 28 Mart 2024

Merkez Bankası faiz kararı için piyasaların bekleyişi sürmeye devam ediyor. Dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından merakla beklenen, haziran ayı TCMB Para Politikası Kurulu kararı öncesinde, yatırımcılar ekonomistlerin beklentisini merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne?Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.Yüzde 8,5 olan politika faizi, yüzde 15'e yükseltildi.Kritik karar öncesi 23,55 seviyelerinde hareket eden dolar/TL 23,68'e kadar yükseldi.25,88 civarında işlem gören Euro/TL ise 26,06 seviyesini gördüAltının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki hareketliliğin etkisiyle aşağı yönlü hareket ediyor. Gram altın bugün en yüksek 1466 lirayı görürken, saat 09.44 itibarıyla yüzde 0,15 düşüşle 1462 lirada bulundu.Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altının tarihi zirvesi 1499 lira seviyesinde.Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:Çeyrek altın 2385 liraYarım altın 4711 liraCumhuriyet altını 9498 liraGremse altın 23581 liradan el değiştiriyor.Borsa İstanbul, önemli güne hafif alıcılı başladı. BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0,26 oranında yükselişle 5200 puandan başlarken; bankacılık endeksi ise yüzde 0,17 artışla 4980 puanda bulundu.TCMB'nin bugünkü faiz kararı öncesinde bazı dikkat çeken anketler de oldu. Yapılan anketler ve uluslararası kuruluşların tahminlerine göre, açıklanacak olan faiz oranında artışa gidilecek.TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 17,56 olduMerkez Bankası faizi indirirse, banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesi demektir.Faizlerin düşmesi, yatırımın artmasına ve ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.Merkez Bankası faizi artırırsa; doların aşağı yönlü hareket edeceği beklenilir.Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşeceği beklenilir ve doların aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.Merkez Bankası faizi düşürürse; doların yukarı yönlü hareket edeceği beklenilir.Yeni yönetimin ekonomi politikalarını '', 22 Haziran'daki toplantıda Merkez Bankası'nın faiz artırması bekleniyor.Uzmanlar ve uluslararası kuruluşlar, faiz artırımının önemli olduğunu vurgularken, yüzde 20-40 arasında rakamlar dillendiriliyor. Mevcut oransa yüzde 8,5.Twitter'da ekonomiyle ilgili paylaşımlarıyla bilinen '', faiz oranındaki farklı artışlara göre kredi kartı ve KMH faizlerinin ne kadar yükseleceğine dair hesabını paylaştı.Kredi kartı ve KMH faizi şu an aylık yüzde 1,36 seviyesinde. Merkez Bankası'nın piyasada beklendiği gibi politika faizini yüzde 20'ye çekmesi durumunda oran aylık yüzde 2,36'ya yükselecek.Reuters ajansındaki habere göre JP Morgan, yüzde 8,5 seviyesindeki politika faizinin ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yüzde 25'e yükseltileceği tahmininde bulundu.JP Morgan politika notunun yazarı Nicolaie Alexandru-Chidesciuc,ifadelerini kullandı.Faizin bu orandan daha yüksek olma ihtimalini de göz önünde bulunduran JP Morgan, 2023'ün ikinci yarısında kredi koşullarının sıkılaşmasıyla birlikte Türkiye ekonomisinin resesyona gireceği tahmininde bulundu.Resesyon ya da durgunluk, bir ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYİH) arka arkaya iki çeyrek boyunca azalması durumuna verilen isim.Borç verenler, faiz oranlarının yükselmesini bekliyorlarsa oranlarını daha da yükseltmeye karar verebilir.Faiz oranları yükseldikçe borçlanma daha pahalı hale geliyor ve bu da enflasyonu kontrol etmeye yardımcı oluyor. Çünkü insanları daha az borç almaya, daha az harcamaya ve daha çok tasarruf etmeye teşvik ediyor.Ancak, TCMB ekonomiyi çok fazla yavaşlatmak istemediği için bu zor bir dengeleme müdahalesi.Politika faizi yüzde 8,5 olmasına rağmen bankalardaki kredi ve mevduat faizleri bunun üç katı seviyesini bulabiliyor.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevi Nureddin Nebati'den devralırken,demişti.Şimşek, "orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesini" öncelikleri arasında sıralamıştı.Piyasalar Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına, Mehmet Şimşek'in ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanmasının ardından bugün açıklanacak Para Politikası Kurulu (PPK) kararına kilitlendi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Hafize Gaye Erkan Başkanlığı'nda bugün ilk faiz kararını açıklayacak. Karar saat 14.00'te açıklanacak.Merkez Bankası'nın 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitmesi beklenirken, yabancı bankaların faiz oranlarına ilişkin tahmin aralığı ise yüzde 14 ve yüzde 40 seviyelerinde değişiyor.ABD'li finans ajansı Bloomberg, TCMB'nin bugünkü faiz kararı öncesinde dikkat çeken bir analize yer verdi.Haberde uluslararası finans kuruluşlarının tahminlerinin birbirlerinden oldukça farklı olduğu bir dönemde iki eski Wall Street Bankacısı olan Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın zorlu bir sınavla karşı karşıya olduğu belirtildi.Haberde "22 Haziran'daki karar ekonomide ortodoks politikalara dönüşte şimdiye kadarki en büyük adım olabilir ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yönetiminin gidişatını belirleyebilir" ifadeleri dikkat çekti.Onur Ant imzalı haberde, Wall Street bankalarının faiz kararına ilişkin aşırı geniş bir tahmin aralığı olduğu hatırlatılırken analistler, Türkiye'nin iki yıldan uzun bir süredir ilk kez faiz artıracağı konusunda hemfikir. Ancak anketlere göre artışın ne kadar olacağı konusu ise belirsizliğini koruyor.