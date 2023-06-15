Haber Tarihi: 15 Haziran 2023 12:55 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 12:55

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ne olur?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrasında, Haziran ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu. Her ay olduğu gibi açıklamanın geleceği tarih piyasayı yakından takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte Haziran ayı PPK toplantısı tarihi…

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ne olur?
Abone Ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrasında, Haziran ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Mehmet Şimşek başkanlığında ne zaman toplanacak, faiz kararı ayın kaçında açıklanacak. İşte detaylar…
MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 22 Haziran Perşembe günü toplanacak. Faiz kararının ise Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden saatb 14.00'te açıklanması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTIRACAK MI?

Hatırlanacağı gibi, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.5'te sabit bıraktı.

PPK şubat ayında sürpriz sayılacak bir şekilde 50 baz puanlık indirim kararı almasının ardından mart ve nisan toplantılarında da faize dokunmamıştı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ve ocak toplantılarını da pas geçmişti. 2022 Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararıya ilgili ise henüz beklenti naketi sonuçları yayınlanmadı. Sonuçlar yayınlandığında sizlerle paylaşacağız.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHLERİ 2023 

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Enflasyon Raporu

Finansal İstikrar Raporu
19 Ocak 2023 26 Ocak 2023 26 Ocak 2023  
23 Şubat 2023 2 Mart 2023    
23 Mart 2023 30 Mart 2023    
27 Nisan 2023 3 Mayıs 2023 4 Mayıs 2023 18 Mayıs 2023
25 Mayıs 2023 1 Haziran 2023    
22 Haziran 2023 3 Temmuz 2023    
20 Temmuz 2023 27 Temmuz 2023 27 Temmuz 2023  
24 Ağustos 2023 31 Ağustos 2023    
21 Eylül 2023 28 Eylül 2023    
26 Ekim 2023 2 Kasım 2023 2 Kasım 2023 16 Kasım 2023
23 Kasım 2023 30 Kasım 2023    
21 Aralık 2023 28 Aralık 2023    
25 Ocak 2024 1 Şubat 2024 8 Şubat 2024  
22 Şubat 2024 29 Şubat 2024    
21 Mart 2024 28 Mart 2024    
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Merkez Bankası
Gündem

Diğer Haberler

Zaniolo: 'İyi ki Türkiye'ye gelmişim' Galatasaray Zaniolo: "İyi ki Türkiye'ye gelmişim"
İspanya, İtalya'yı devirerek finale yükseldi Dünya Futbolu İspanya, İtalya'yı devirerek finale yükseldi
U18 Milli Takımı, Özbekistan'a mağlup oldu Milli Takım U18 Milli Takımı, Özbekistan'a mağlup oldu
MKE Ankaragücü'nün yeni sezon kamp programı belli oldu Ankaragücü MKE Ankaragücü'nün yeni sezon kamp programı belli oldu
Brighton, Chelsea'den servet istedi! Dünya Transferler Brighton, Chelsea'den servet istedi!
Napoli'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Napoli Napoli'nin yeni teknik direktörü belli oldu!
Beşiktaş ile Barcelona arasında ortaklık görüşmesi Beşiktaş Beşiktaş ile Barcelona arasında ortaklık görüşmesi
Joao Pedro'ya Serie A'dan kanca! Transferler Joao Pedro'ya Serie A'dan kanca!
A Milli Fubol Takımı, Letonya maçına hazır Milli Takım A Milli Fubol Takımı, Letonya maçına hazır
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Faruk Koca'dan transfer açıklaması
2
Ali Koç'tan PSG'ye: "Arda Güler için Icardi artı para verin"
3
Morutan için İtalya'dan yeni talip!
4
Fenerbahçe'de ayrılık yakın; Osayi-Samuel
5
Mert Müldür için transfer açıklaması!
6
Mancini'den Zaniolo yorumu!
7
Ozan Tufan için Beşiktaş sesleri: Aklında İstanbul'a dönüş var

SON HABERLER

yukarı ok