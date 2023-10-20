2023 Ekim Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, sorusu ekim ayıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz eylül ayında Hafize Gaye Erkan başkanlığında dördüncü kez toplanan Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu, politika faizini 500 baz puan artırarak 30'a yükseltmişti. Peş peşe dördüncü kez faiz artışına giden Merkez Bankası'nın ekim ayında vereceği faiz kararı ise piyasaları doğrudan etkileyecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? (2023 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı)Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.Buna göre; Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı 26 Ekim 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 5 puan artırarak yüzde 25'ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası yapılan açıklamada, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 25'ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verildiği belirtildi. Açıklamada Kurul'un, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtildi.26 Ekim 202323 Kasım 202321 Aralık 202325 Ocak 202422 Şubat 202421 Mart 2024