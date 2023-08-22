Haber Tarihi: 22 Ağustos 2023 09:35 - Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 09:35

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ağustos 2023 | TCMB faiz kararı beklentisi ve tahmini

Merkez Bankası (TMCB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrasında, Ağustos ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 17,50 seviyesine çıkarmıştı. Her ay olduğu gibi açıklamanın geleceği tarih piyasayı yakından takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ne olur, ayın kaçında açıklanacak? İşte Ağustos ayı PPK toplantısı tarihi…

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ağustos 2023 | TCMB faiz kararı beklentisi ve tahmini
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrasında, Ağustos ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Mehmet Şimşek başkanlığında ne zaman toplanacak, faiz kararı ayın kaçında açıklanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Altın, dolar ve borsa yatırımcıları tarafından merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin faiz beklentisi araştırılıyor. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2023 AĞUSTOS TCMB TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Ekonomide makro göstergeler neyi işaret ediyor" başlıklı yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik asıl iddiayı değerlendirdi. Selvi yazısında, Merkez Bankası kararına ilişkin ise, "Şimdi gözler perşembe günü yapılacak olan faiz artırımında. Dengeli- kademeli artışların devam etmesini bekliyorum" değerlendirmesini yaptı.


Selvi yazısının ilgili bölümü özetle şöyle:

"Ekonomide ne zaman kritik kararların alınacağı bir sürece girilse, Mehmet Şimşek istifa edecek haberleri yayılıyor. Bu artık kabak tadı verdi ama piyasalarla oynamak isteyen birileri bundan vazgeçmiyor. Bunlar organize bir kötülük. Bunlar organize bir soygun ekibi.
Mehmet Şimşek, "Uydurma" diyerek tek kelime ile asılsız söylentiyi yalanladı ama bu tür haberler doğrudan ekonomiyi etkiliyor. Borsa bu söylentinin de etkisiyle cuma günü yüzde 3'ün üzerinde sert bir düşüşle kapandı. Küçük yatırımcı açısından bakınca bu tür söylentilere karşı bazı yaptırımların devreye girmesi gerekiyor. Yeniden bu tür söylentilerle yatırımcıların zarara uğramaması için cezai yaptırımların uygulanması doğru olacaktır.

Makro ekonomik göstergelerde iyileşme başladı.
1- Türkiye'nin CDS puanı 700 puandan 417 puana geriledi.
2- Moody's Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi. İkinci adım umuyorum doğru politikalarla pozitife dönmesi bekleniyor. Bekle-gör modu bu kuruluşlar için devam ediyor. Türkiye için bir not artışı da artık beklentiler dahilinde.
3- Merkez Bankası rezervleri yükselişe geçti. Toplam rezervler 111.6 milyar dolara ulaştı. Her hafta rezervlerdeki artış devam ediyor.
4- Türkiye yeniden doğrudan yabancı yatırımcıların ilgi alanına girdi. Yabancı sermaye girişi hızlandı. Şimdilik Türkiye'yi izlemeye alan yabancı yatırımcıların, makro göstergelerdeki düzelmeleri gördükten sonra Türkiye'ye yönelmeleri bekleniyor.
5- Merkez Bankası sadeleştirme süreci kapsamında Kur Korumalı Mevduat'ı azaltacak, Türk Lirası mevduatları artıracak bir düzenlemeye gitti.
6- Şimdi gözler perşembe günü yapılacak olan faiz artırımında. Dengeli- kademeli artışların devam etmesini bekliyorum."

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHLERİ 2023 

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Enflasyon Raporu

Finansal İstikrar Raporu
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