Haber Tarihi: 18 Temmuz 2023 10:46 - Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023 10:46

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ne olur? Temmuz 2023

Merkez Bankası (TMCB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrasında, Temmuz ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 15 seviyesine çıkarmıştı. Her ay olduğu gibi açıklamanın geleceği tarih piyasayı yakından takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ne olur, ayın kaçında açıklanacak? İşte Temmuz ayı PPK toplantısı tarihi…

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ne olur? Temmuz 2023
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrasında, Temmuz ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Mehmet Şimşek başkanlığında ne zaman toplanacak, faiz kararı ayın kaçında açıklanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Altın, dolar ve borsa yatırımcıları tarafından merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin faiz beklentisi araştırılıyor. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.


Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 650 baz puan artırılarak yüzde 8,50'dan yüzde 15'e yükseltilmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHLERİ 2023 

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

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