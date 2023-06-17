Haber Tarihi: 17 Haziran 2023 16:43 - Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2023 16:43

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Merkez Bankası toplantısı ne zaman, ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrasında, Haziran ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu. Her ay olduğu gibi açıklamanın geleceği tarih piyasayı yakından takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte Haziran ayı PPK toplantısı tarihi…

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Merkez Bankası toplantısı ne zaman, ne olur?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrasında, Haziran ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Mehmet Şimşek başkanlığında ne zaman toplanacak, faiz kararı ayın kaçında açıklanacak. İşte detaylar…
MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 22 Haziran Perşembe günü toplanacak. Faiz kararının ise Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden saatb 14.00'te açıklanması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

Hürriyet Yazarı Zeynel Balcı köşesinde Merkez Bankası faiz beklentisini değerlendirdi. Balcı yazısında şu ifadelere yer verdi;

"Seçim sonrası beklendiği üzere Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından TCMB'nin başına Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesi, piyasalarda olumlu yankı buldu. İlk refleks sonrası piyasalar şimdi icraatlara odaklandı. Bu çerçevede yeni ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalar yakından takip edilecek. Ancak 22 Haziran'daki TCMB toplantısı ve faiz kararı, ekonomi politikasında olası bir değişimin ilk eşiği olarak görülüyor. Beklentiler, faiz artırımlarının başlayacağı yönünde. Mehmet Şimşek'in sıkça bütçe disiplini, uluslararası normlara dönüş, istikrar ve şeffaflık vurguları yeni politika açısından bir sinyal veriyor. Ama piyasa bu adımları ve gerçekleşmeleri görmek istiyor. Borsa İstanbul ve tahvil faiz oranlarındaki sert yükselişle beklentiler fiyatlandı. Döviz kurlarındaki politikanın ise rekabetçi ve gerçekçi kur kapsamında müdahale edilmemesi yönünde olduğu anlaşılıyor."

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTIRACAK MI?

Hatırlanacağı gibi, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.5'te sabit bıraktı.

PPK şubat ayında sürpriz sayılacak bir şekilde 50 baz puanlık indirim kararı almasının ardından mart ve nisan toplantılarında da faize dokunmamıştı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ve ocak toplantılarını da pas geçmişti. 2022 Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararıya ilgili ise henüz beklenti naketi sonuçları yayınlanmadı. Sonuçlar yayınlandığında sizlerle paylaşacağız.


MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHLERİ 2023 

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Enflasyon Raporu

Finansal İstikrar Raporu
19 Ocak 2023 26 Ocak 2023 26 Ocak 2023  
23 Şubat 2023 2 Mart 2023    
23 Mart 2023 30 Mart 2023    
27 Nisan 2023 3 Mayıs 2023 4 Mayıs 2023 18 Mayıs 2023
25 Mayıs 2023 1 Haziran 2023    
22 Haziran 2023 3 Temmuz 2023    
20 Temmuz 2023 27 Temmuz 2023 27 Temmuz 2023  
24 Ağustos 2023 31 Ağustos 2023    
21 Eylül 2023 28 Eylül 2023    
26 Ekim 2023 2 Kasım 2023 2 Kasım 2023 16 Kasım 2023
23 Kasım 2023 30 Kasım 2023    
21 Aralık 2023 28 Aralık 2023    
25 Ocak 2024 1 Şubat 2024 8 Şubat 2024  
22 Şubat 2024 29 Şubat 2024    
21 Mart 2024 28 Mart 2024    
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