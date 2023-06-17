Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Merkez Bankası toplantısı ne zaman, ne olur?

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti Enflasyon Raporu Finansal İstikrar Raporu 19 Ocak 2023 26 Ocak 2023 26 Ocak 2023 23 Şubat 2023 2 Mart 2023 23 Mart 2023 30 Mart 2023 27 Nisan 2023 3 Mayıs 2023 4 Mayıs 2023 18 Mayıs 2023 25 Mayıs 2023 1 Haziran 2023 22 Haziran 2023 3 Temmuz 2023 20 Temmuz 2023 27 Temmuz 2023 27 Temmuz 2023 24 Ağustos 2023 31 Ağustos 2023 21 Eylül 2023 28 Eylül 2023 26 Ekim 2023 2 Kasım 2023 2 Kasım 2023 16 Kasım 2023 23 Kasım 2023 30 Kasım 2023 21 Aralık 2023 28 Aralık 2023 25 Ocak 2024 1 Şubat 2024 8 Şubat 2024 22 Şubat 2024 29 Şubat 2024 21 Mart 2024 28 Mart 2024

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrasında, Haziran ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Mehmet Şimşek başkanlığında ne zaman toplanacak, faiz kararı ayın kaçında açıklanacak. İşte detaylar…Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 22 Haziran Perşembe günü toplanacak. Faiz kararının ise Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden saatb 14.00'te açıklanması bekleniyor.Hürriyet Yazarı Zeynel Balcı köşesinde Merkez Bankası faiz beklentisini değerlendirdi. Balcı yazısında şu ifadelere yer verdi;"Seçim sonrası beklendiği üzere Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından TCMB'nin başına Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesi, piyasalarda olumlu yankı buldu. İlk refleks sonrası piyasalar şimdi icraatlara odaklandı. Bu çerçevede yeni ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalar yakından takip edilecek. Ancak 22 Haziran'daki TCMB toplantısı ve faiz kararı, ekonomi politikasında olası bir değişimin ilk eşiği olarak görülüyor. Beklentiler, faiz artırımlarının başlayacağı yönünde. Mehmet Şimşek'in sıkça bütçe disiplini, uluslararası normlara dönüş, istikrar ve şeffaflık vurguları yeni politika açısından bir sinyal veriyor. Ama piyasa bu adımları ve gerçekleşmeleri görmek istiyor. Borsa İstanbul ve tahvil faiz oranlarındaki sert yükselişle beklentiler fiyatlandı. Döviz kurlarındaki politikanın ise rekabetçi ve gerçekçi kur kapsamında müdahale edilmemesi yönünde olduğu anlaşılıyor."Hatırlanacağı gibi, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.5'te sabit bıraktı.PPK şubat ayında sürpriz sayılacak bir şekilde 50 baz puanlık indirim kararı almasının ardından mart ve nisan toplantılarında da faize dokunmamıştı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ve ocak toplantılarını da pas geçmişti. 2022 Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararıya ilgili ise henüz beklenti naketi sonuçları yayınlanmadı. Sonuçlar yayınlandığında sizlerle paylaşacağız.