MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI SON DAKİKA | TCMB'nin faiz kararı ne kadar oldu?

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti Enflasyon Raporu Finansal İstikrar Raporu 19 Ocak 2023 26 Ocak 2023 26 Ocak 2023 23 Şubat 2023 2 Mart 2023 23 Mart 2023 30 Mart 2023 27 Nisan 2023 3 Mayıs 2023 4 Mayıs 2023 18 Mayıs 2023 25 Mayıs 2023 1 Haziran 2023 22 Haziran 2023 3 Temmuz 2023 20 Temmuz 2023 27 Temmuz 2023 27 Temmuz 2023 24 Ağustos 2023 31 Ağustos 2023 21 Eylül 2023 28 Eylül 2023 26 Ekim 2023 2 Kasım 2023 2 Kasım 2023 16 Kasım 2023 23 Kasım 2023 30 Kasım 2023 21 Aralık 2023 28 Aralık 2023 25 Ocak 2024 1 Şubat 2024 8 Şubat 2024 22 Şubat 2024 29 Şubat 2024 21 Mart 2024 28 Mart 2024

TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta 2023 | Faiz beklentisi haziran 2023, faiz artsarsa dolar, borsa, altın ne olur? Merkez Bankası faiz kararı için piyasaların bekleyişi sürmeye devam ediyor. Dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından merakla beklenen, haziran ayı TCMB Para Politikası Kurulu kararı öncesinde, yatırımcılar ekonomistlerin beklentisini merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne?Merkez Bankası politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltti. Banka, en son Mart 2021'de faiz artırmıştı.Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 27 aylık aranın ardından ilk kez politika faizinde artışa gitti.Yeni yönetimin ekonomi politikalarını '', 22 Haziran'daki toplantıda Merkez Bankası'nın faiz artırması bekleniyor.Uzmanlar ve uluslararası kuruluşlar, faiz artırımının önemli olduğunu vurgularken, yüzde 20-40 arasında rakamlar dillendiriliyor. Mevcut oransa yüzde 8,5.Twitter'da ekonomiyle ilgili paylaşımlarıyla bilinen '', faiz oranındaki farklı artışlara göre kredi kartı ve KMH faizlerinin ne kadar yükseleceğine dair hesabını paylaştı.Kredi kartı ve KMH faizi şu an aylık yüzde 1,36 seviyesinde. Merkez Bankası'nın piyasada beklendiği gibi politika faizini yüzde 20'ye çekmesi durumunda oran aylık yüzde 2,36'ya yükselecek.Reuters ajansındaki habere göre JP Morgan, yüzde 8,5 seviyesindeki politika faizinin ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yüzde 25'e yükseltileceği tahmininde bulundu.JP Morgan politika notunun yazarı Nicolaie Alexandru-Chidesciuc,ifadelerini kullandı.Faizin bu orandan daha yüksek olma ihtimalini de göz önünde bulunduran JP Morgan, 2023'ün ikinci yarısında kredi koşullarının sıkılaşmasıyla birlikte Türkiye ekonomisinin resesyona gireceği tahmininde bulundu.Resesyon ya da durgunluk, bir ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYİH) arka arkaya iki çeyrek boyunca azalması durumuna verilen isim.Borç verenler, faiz oranlarının yükselmesini bekliyorlarsa oranlarını daha da yükseltmeye karar verebilir.Faiz oranları yükseldikçe borçlanma daha pahalı hale geliyor ve bu da enflasyonu kontrol etmeye yardımcı oluyor. Çünkü insanları daha az borç almaya, daha az harcamaya ve daha çok tasarruf etmeye teşvik ediyor.Ancak, TCMB ekonomiyi çok fazla yavaşlatmak istemediği için bu zor bir dengeleme müdahalesi.Politika faizi yüzde 8,5 olmasına rağmen bankalardaki kredi ve mevduat faizleri bunun üç katı seviyesini bulabiliyor.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevi Nureddin Nebati'den devralırken,demişti.Şimşek, "orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesini" öncelikleri arasında sıralamıştı.