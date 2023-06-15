Haber Tarihi: 15 Haziran 2023 13:15 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 13:15

Merkez Bankası faiz artırırsa ne olur, dolar, altın ne olur 2023

Ekonomi yönetimindeki değişiklikle Merkez Bankası'nın faiz politikasında da değişim bekleniyor 2021 Eylül'den bu yana yüzde 19'dan yüzde 8,5'e iniş sürecinde olan politika faizi piyasadaki birçok orandan kopsa da bazılarında 'organik' bağlar bulunuyor. Kredi kartı ve KMH olarak kısaltılan kredili mevduat hesabı ya da halk arasında 'ek hesap' olarak tabir ettiğimiz faizlerde de haliyle değişim kaçınılmaz olacak. Peki, Merkez Bankası faiz artırırsa ne olur, dolar, altın ne olur?

Merkez Bankası faiz artırırsa ne olur, dolar, altın ne olur 2023
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Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan'ın atanması ile birlikte TCMB'nin ortodoks para politikası çerçevesinde faiz artışlarına gideceği inancı güçlendi. Erkan'ın aldığı formasyonun önceki başkan Şahap Kavcıoğlu'ndan oldukça farklı olması, para politikasında U dönüşü yapılacağı beklentisini doğuruyor. Peki, Merkez Bankası faiz artırırsa ne olur, dolar, altın ne olur?,

Merkez Bankası Faiz Arttırırsa Ne Olur?
 Yeni yönetimin ekonomi politikalarını 'normalleştirmesi', 22 Haziran'daki toplantıda Merkez Bankası'nın faiz artırması bekleniyor.
Uzmanlar ve uluslararası kuruluşlar, faiz artırımının önemli olduğunu vurgularken, yüzde 20-40 arasında rakamlar dillendiriliyor. Mevcut oransa yüzde 8,5.

Twitter'da ekonomiyle ilgili paylaşımlarıyla bilinen 'beşyüzyedi', faiz oranındaki farklı artışlara göre kredi kartı ve KMH faizlerinin ne kadar yükseleceğine dair hesabını paylaştı.

Kredi kartı ve KMH faizi şu an aylık yüzde 1,36 seviyesinde. Merkez Bankası'nın piyasada beklendiği gibi politika faizini yüzde 20'ye çekmesi durumunda oran aylık yüzde 2,36'ya yükselecek.



Reuters ajansındaki habere göre JP Morgan, yüzde 8,5 seviyesindeki politika faizinin ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yüzde 25'e yükseltileceği tahmininde bulundu.

 

JP Morgan politika notunun yazarı Nicolaie Alexandru-Chidesciuc, "Yıl sonu politika faizi beklentimizi yüzde 30'da sabit tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Faizin bu orandan daha yüksek olma ihtimalini de göz önünde bulunduran JP Morgan, 2023'ün ikinci yarısında kredi koşullarının sıkılaşmasıyla birlikte Türkiye ekonomisinin resesyona gireceği tahmininde bulundu.


Resesyon ya da durgunluk, bir ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYİH) arka arkaya iki çeyrek boyunca azalması durumuna verilen isim.

Merkez Bankası'nın belirlediği politika faizi, başta ev kredisi faizleri olmak üzere, kredi kartları, banka kredileri ve otomobil kredileri gibi borçları etkiliyor.

Borç verenler, faiz oranlarının yükselmesini bekliyorlarsa oranlarını daha da yükseltmeye karar verebilir.

Zaten faiz, merkez bankalarının kullandığı bir araç olarak, yüksek enflasyonla bu şekilde mücadele ediyor.

Faiz oranları yükseldikçe borçlanma daha pahalı hale geliyor ve bu da enflasyonu kontrol etmeye yardımcı oluyor. Çünkü insanları daha az borç almaya, daha az harcamaya ve daha çok tasarruf etmeye teşvik ediyor.

Ancak, TCMB ekonomiyi çok fazla yavaşlatmak istemediği için bu zor bir dengeleme müdahalesi.

TCMB uzunca bir süredir düşük faiz, yüksek enflasyon politikası izliyor. Politika faizi yüzde 8,5 olmasına rağmen bankalardaki kredi ve mevduat faizleri bunun üç katı seviyesini bulabiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevi Nureddin Nebati'den devralırken, "Hükümetimizin temel hedefi, toplumsal refahı artırmaktır. Bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen bir refaha ulaşmada anahtar olacaktır" demişti.

Şimşek, "orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesini" öncelikleri arasında sıralamıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHLERİ 2023 

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Enflasyon Raporu

Finansal İstikrar Raporu
19 Ocak 2023 26 Ocak 2023 26 Ocak 2023  
23 Şubat 2023 2 Mart 2023    
23 Mart 2023 30 Mart 2023    
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25 Mayıs 2023 1 Haziran 2023    
22 Haziran 2023 3 Temmuz 2023    
20 Temmuz 2023 27 Temmuz 2023 27 Temmuz 2023  
24 Ağustos 2023 31 Ağustos 2023    
21 Eylül 2023 28 Eylül 2023    
26 Ekim 2023 2 Kasım 2023 2 Kasım 2023 16 Kasım 2023
23 Kasım 2023 30 Kasım 2023    
21 Aralık 2023 28 Aralık 2023    
25 Ocak 2024 1 Şubat 2024 8 Şubat 2024  
22 Şubat 2024 29 Şubat 2024    
21 Mart 2024 28 Mart 2024    
 

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