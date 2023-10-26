Haber Tarihi: 26 Ekim 2023 12:56 - Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 12:56

Merkez Bankası faiz artırırsa borsa, altın, hisseler düşer mi, ne olur 2023? | Faiz artarsa arsa dolar, altın, krediler ne olur?

Merkez Bankası faiz artırırsa borsa, dolar, altın, krediler ne olur? Merkez Bankası faiz kararı piyasalar açısından kritik ödene sahip. Dolar, altın ve borsa yatırımcıları faiz toplantısıda çıkacak karara kilitlendi.Hafta başında bankalara TL'yi güçlendirmek için yeni KKM talimatları gönderen Merkez Bankası'nın bugünkü PPK kararları merakla bekleniyor. TL'yi güçlendirme yönündeki ekonomi yönetimi demeçlerinden yola çıkan uzmanlar, Merkez'in 250 ila 500 baz puan arasında faiz artışı kararı alacağı tahmininde bulunuyor. Politika faizindeki artış kredi kartı faizi ile gecikme faizini direk etkilediği için vatandaşın gözü de kredi kartı faizlerinde. Peki Merkez Bankası faiz yükseltirse borsa ne olur? 2023 Ekim faiz artırırsa arsa dolar, altın, krediler ne olur?

Merkez Bankası faiz artırırsa borsa, altın, hisseler düşer mi, ne olur 2023? | Faiz artarsa arsa dolar, altın, krediler ne olur?
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Son dakika haberi…Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Ağustos ayı itibariyle üst üste üçüncü kez faiz artırımına giden Merkez Bankası Ekim ayı toplantısı sonrası atacağı adım merak edilenler arasına girdi. Öte yandan Merkez Bankası faiz kararı yatırımcıların da radarına girdi. Bu kapsamda Merkez bankası faiz kararı ne olur sorusu gündemdeki yerini korumaya devam etti. İşte "Merkez bankası faiz kararı ne olur, Merkez bankası faiz kararı ne zaman, Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, Merkez bankası faiz kararı beklentisi " sorularına cevap olacak tüm detaylar…
MERKEZ BANKASI FAIZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yarın toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35,00 arasına yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

MERKEZ BANKASI FAIZI ARTIRIRSA NE OLUR?

Merkez Bankası bu işlemler için bir faiz oranı belirler. Bu oranı değiştirerek para politikasını oluşturur. Merkez Bankası tarafından belirlenen bu faize politika faizi denir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi vatandaşlar, faiz artarsa dolar ne olur sorularına yanıt ararken, altın yatırımcıları da faiz artarsa altın ne olur sorularına yanıt arıyor. Merkez Bankası, enflasyon tehdidi gördüğünde faiz oranını artırır. Böylece toplam talebi düşürerek enflasyonu düşürmeye çalışır.

Bankalar kendi müşterilerine uyguladıkları faizlerini artırır.

Enflasyonla mücadele algısı güçlenir.

Döviz kurları düşer, TL değer kazanır.

Kredi çekmenin maliyeti yükseldiği için borçlanma ertelenir.

Enflasyon beklentisi düşer.

İthal ürünlerin fiyatı düşer.

Harcamalar azaltılır.

Ürünlere olan talep düşer, ihracat azalır.

FED FAIZI ARTIRIRSA DOLAR NE OLUR?

FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.

FED FAIZI DÜŞERSE DOLAR NE OLUR?

FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanacaktır. Güvenli liman özelliği bulunan altın ilk sıralarda yer alan yatırım araçları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle FED'in faiz indirmesi ya da faiz indirimi sinyali vermesi altın fiyatlarını pozitif etkileyecektir.


FAIZ ALTIN YÜKSELIR MI, DÜŞER MI?

FED'in faiz artırma kararı altını iki yönden etkiler. Birincisi; ons altın tarafından bakıldığı zaman FED'in faiz artırımı dünya genelinde altından çıkışları hızlandırır bu durum da ons altında geri çekilmelere neden olabilir. İkincisi dolar etkisinden gram altın tarafından bakıldığında ise; dolar bir miktar değer kazanacağı için gram altında da bir miktar değer artışı olabilir.

MERKEZ BANKASI FAIZI SABIT TUTARSA DOLAR VE ALTIN NE OLUR?

Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması halinde altın ve dolarda çok keskin hareket olmayabilir.

MERKEZ BANKASI FAIZI DÜŞÜRÜRSE DOLAR VE ALTIN NE OLUR?

Politika faizi düşerse dolar kısa veya orta vadede genel olarak yükselir. Kurun yükselişi altın fiyatlarını da yükseltir. FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Türk Lirası değer kazanır.

 

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