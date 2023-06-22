Merkez Bankası faiz artarsa dolar düşer mi, ne olur 2023

Merkez Bankası faiz kararı için piyasaların bekleyişi sürmeye devam ediyor. Dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından merakla beklenen, haziran ayı TCMB Para Politikası Kurulu kararı öncesinde, yatırımcılar ekonomistlerin beklentisini merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne? Merkez Bankası Faiz Arttırırsa Dolar düşer mi, Ne Olur?
Merkez Bankası faizi indirirse, banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesi demektir.
Faizlerin düşmesi, yatırımın artmasına ve ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar. Merkez Bankası faiz kararlarının TL/dolar üzerindeki beklentileri şu şekildedir:
Merkez Bankası faizi artırırsa; doların aşağı yönlü hareket edeceği beklenilir.
Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşeceği beklenilir ve doların aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.
Merkez Bankası faizi düşürürse; doların yukarı yönlü hareket edeceği beklenilir.
Yeni yönetimin ekonomi politikalarını 'normalleştirmesi
', 22 Haziran'daki toplantıda Merkez Bankası'nın faiz artırması bekleniyor.
Uzmanlar ve uluslararası kuruluşlar, faiz artırımının önemli olduğunu vurgularken, yüzde 20-40 arasında rakamlar dillendiriliyor. Mevcut oransa yüzde 8,5.
Twitter'da ekonomiyle ilgili paylaşımlarıyla bilinen 'beşyüzyedi
', faiz oranındaki farklı artışlara göre kredi kartı ve KMH faizlerinin ne kadar yükseleceğine dair hesabını paylaştı.
Kredi kartı ve KMH faizi şu an aylık yüzde 1,36 seviyesinde. Merkez Bankası'nın piyasada beklendiği gibi politika faizini yüzde 20'ye çekmesi durumunda oran aylık yüzde 2,36'ya yükselecek.
Reuters ajansındaki habere göre JP Morgan, yüzde 8,5 seviyesindeki politika faizinin ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yüzde 25'e yükseltileceği tahmininde bulundu.
JP Morgan politika notunun yazarı Nicolaie Alexandru-Chidesciuc, "Yıl sonu politika faizi beklentimizi yüzde 30'da sabit tutuyoruz"
ifadelerini kullandı.
Faizin bu orandan daha yüksek olma ihtimalini de göz önünde bulunduran JP Morgan, 2023'ün ikinci yarısında kredi koşullarının sıkılaşmasıyla birlikte Türkiye ekonomisinin resesyona gireceği tahmininde bulundu.
Resesyon ya da durgunluk, bir ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYİH) arka arkaya iki çeyrek boyunca azalması durumuna verilen isim. Merkez Bankası'nın belirlediği politika faizi, başta ev kredisi faizleri olmak üzere, kredi kartları, banka kredileri ve otomobil kredileri gibi borçları etkiliyor.
Borç verenler, faiz oranlarının yükselmesini bekliyorlarsa oranlarını daha da yükseltmeye karar verebilir. Zaten faiz, merkez bankalarının kullandığı bir araç olarak, yüksek enflasyonla bu şekilde mücadele ediyor.
Faiz oranları yükseldikçe borçlanma daha pahalı hale geliyor ve bu da enflasyonu kontrol etmeye yardımcı oluyor. Çünkü insanları daha az borç almaya, daha az harcamaya ve daha çok tasarruf etmeye teşvik ediyor.
Ancak, TCMB ekonomiyi çok fazla yavaşlatmak istemediği için bu zor bir dengeleme müdahalesi. TCMB uzunca bir süredir düşük faiz, yüksek enflasyon politikası izliyor.
Politika faizi yüzde 8,5 olmasına rağmen bankalardaki kredi ve mevduat faizleri bunun üç katı seviyesini bulabiliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevi Nureddin Nebati'den devralırken, "Hükümetimizin temel hedefi, toplumsal refahı artırmaktır. Bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen bir refaha ulaşmada anahtar olacaktır"
demişti.
Şimşek, "orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesini" öncelikleri arasında sıralamıştı. MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHLERİ 2023
2023 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (PPK TOPLANTISI)
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Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı
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Piyasalar Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına, Mehmet Şimşek'in ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanmasının ardından bugün açıklanacak Para Politikası Kurulu (PPK) kararına kilitlendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Hafize Gaye Erkan Başkanlığı'nda bugün ilk faiz kararını açıklayacak. Karar saat 14.00'te açıklanacak.
Merkez Bankası'nın 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitmesi beklenirken, yabancı bankaların faiz oranlarına ilişkin tahmin aralığı ise yüzde 14 ve yüzde 40 seviyelerinde değişiyor.
ABD'li finans ajansı Bloomberg, TCMB'nin bugünkü faiz kararı öncesinde dikkat çeken bir analize yer verdi.
Haberde uluslararası finans kuruluşlarının tahminlerinin birbirlerinden oldukça farklı olduğu bir dönemde iki eski Wall Street Bankacısı olan Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın zorlu bir sınavla karşı karşıya olduğu belirtildi. ORTODOKS POLİTİKALARA DÖNÜLECEK Mİ?
Haberde "22 Haziran'daki karar ekonomide ortodoks politikalara dönüşte şimdiye kadarki en büyük adım olabilir ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yönetiminin gidişatını belirleyebilir" ifadeleri dikkat çekti.
Onur Ant imzalı haberde, Wall Street bankalarının faiz kararına ilişkin aşırı geniş bir tahmin aralığı olduğu hatırlatılırken analistler, Türkiye'nin iki yıldan uzun bir süredir ilk kez faiz artıracağı konusunda hemfikir. Ancak anketlere göre artışın ne kadar olacağı konusu ise belirsizliğini koruyor.