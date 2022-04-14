Merihli Atalanta Leipzig'e dur diyemedi!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Leipzig deplasmanda Atalanta'yı 2-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Merihli Atalanta Leipzig'e dur diyemedi!
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14 Nisan 2022 21:36
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Leipzig deplasmanda Atalanta ile karşı karşıya geldi.

1-1 biten maçın rövanşında Leipzig rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Alman ekibine turu getiren golü 18 ve 87. dakikalarda Christopher Nkunku kaydetti.

Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral 70. dakikada yerini Scalvini'ye bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Leipzig UEFA Avrupa Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

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