Merihli Atalanta, 2 golle mağlup oldu!

İtalya Serie A 29. hafta maçında Atalanta, sahasında Bologna ile karşılaştı.
Gewiss Stadium'da oynanan maçı Bologna 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Nicola Sansone ve 86. dakikada Riccardo Orsolini kaydetti.
Milli oyuncu Merih Demiral 52. dakikada oyuna dahil oldu.
Atalanta ligde 2 maç sonra kaybetti. Bologna ise oynadığı son 4 maçta kaybetmedi.
Alınan bu sonucun ardından Bologna, puanını 43'e çıkardı. Atalanta ise 48 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, Fiorentina'a konuk olacak. Bologna ise Milan'ı ağırlayacak.
Gewiss Stadium'da oynanan maçı Bologna 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Nicola Sansone ve 86. dakikada Riccardo Orsolini kaydetti.
Milli oyuncu Merih Demiral 52. dakikada oyuna dahil oldu.
Atalanta ligde 2 maç sonra kaybetti. Bologna ise oynadığı son 4 maçta kaybetmedi.
Alınan bu sonucun ardından Bologna, puanını 43'e çıkardı. Atalanta ise 48 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, Fiorentina'a konuk olacak. Bologna ise Milan'ı ağırlayacak.
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