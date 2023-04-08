Merihli Atalanta, 2 golle mağlup oldu!

İtalya Serie A 29. hafta maçında Atalanta, sahasında Bologna'ya 2-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Merihli Atalanta, 2 golle mağlup oldu!
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08 Nisan 2023 19:26
İtalya Serie A 29. hafta maçında Atalanta, sahasında Bologna ile karşılaştı.

Gewiss Stadium'da oynanan maçı Bologna 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Nicola Sansone ve 86. dakikada Riccardo Orsolini kaydetti.

Milli oyuncu Merih Demiral 52. dakikada oyuna dahil oldu.

Atalanta ligde 2 maç sonra kaybetti. Bologna ise oynadığı son 4 maçta kaybetmedi.

Alınan bu sonucun ardından Bologna, puanını 43'e çıkardı. Atalanta ise 48 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, Fiorentina'a konuk olacak. Bologna ise Milan'ı ağırlayacak.

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